Bundesliga : Le Bayern concède le nul dans le temps additionnel

Le Bayern Munich a encore laissé filer des points ce samedi sur a pelouse d’Augsbourg (2-2). Leipzig n’a pas fait mieux face à Wolfsburg (1-1).

Leipzig et Wolfsburg dos à dos

Avec Pavard, Hernandez et Coman titulaires, le Bayern Munich a connu une entame de match très difficile sur la pelouse d’Augsbourg ce samedi après-midi. Les Bavarois ont été pris à froid sur la première incursion adverse dans leur camp. Richter a marqué de près en profitant du manque d’agressivité de Pavard après une remise de la tête d’un coéquipier (1ere).Le Polonais a égalisé de la tête sur un centre de Gnabry, l’autre homme en forme à Munich (14eme). C’est d’ailleurs ce même Gnabry qui a donné l’avantage aux siens en deuxième période en marquant un but du gauche que n’aurait pas renié Robben (49eme). Oui mais voilà, en ce moment, le Bayern Munich n’est pas au mieux en championnat. Il a encore payé sa fébrilité défensive en encaissant un but de Finnbogason dans le temps additionnel (2-2).Ce qui fait les affaires de Mönchengladbach, toujours leader avant même son déplacement à Dortmund en soirée (18h30).. Dans ce duel entre équipes du haut de tableau, le RBL s’est reposé sur son buteur maison, Werner, qui a pris de vitesse la défense adverse puis a conclu en dribblant le gardien (54eme). Mais Weghorst a refroidi l’ambiance dans les derniers instants (83eme). Dans les autres matchs du jour, Fribourg a été surpris sur le terrain de l’Union Berlin (2-0) et recule légèrement au classement. Le Werder Brême et le Hertha Berlin se sont neutralisés (1-1) et Düsseldorf a battu Mayence dans le « money time » (1-0). Le Fortuna en profite pour sortir de la zone rouge.