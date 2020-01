Bundesliga : La folie Haaland !

Jonathan Kodjia file au Qatar !

📸| وصول الدولي الإيفواري 🇨🇮 "جوناثان كوديجا" للدوحة من أجل التعاقد مع نادي #الغرافة pic.twitter.com/c1QGJNNmrI — Al Gharafa SC (@ALGHARAFACLUB) 17 janvier 2020

Toko-Ekambi à OL, ça se précise !

Le PSG entre dans la course pour Hakim Ziyech

Musa Barrow signe à Bologna !

✨ 𝗕𝗔𝗥𝗥𝗢𝗪 ✨ pic.twitter.com/DrN0VpUdCs — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) 17 janvier 2020

Knowledge Musona va terminer la saison à Eupen

Zimbabwe captain Knowledge Musona has landed a new club after spending the first half of the 2019/20 season in exile at Belgian giants Anderlecht. Full story: https://t.co/OQqokZeMn2 pic.twitter.com/o6HVq1Hy4H — Kick Off (@KickOffMagazine) 17 janvier 2020

Jonathan Kodjia quitte le "Royaume de sa Majesté" pour le Qatar ! En manque de temps de jeu cette saison à Aston Villa (112 minutes seulement disputées en Premier League, 0 but), l’attaquant international ivoirien tient sa porte de sortie. Ce weekend, l’homme aux 22 capes avec les Eléphants (11 buts) a rejoint Al Gharafa afin de finaliser son transfert. D’après France Football , le buteur de 30 ans va parapher un contrat d’une durée de trois ans contre la coquette somme de trois millions d’euros de salaire annuel, bonus compris. A lire aussi >> Côte d'Ivoire - Ligue 1 : le mercato est ouvert A en croire France Football, le transfert de Karl Toko Ekambi à OL est sur le point de se concrétiser. Selon le média français, les dirigeants rhodaniens auraient trouvé un accord avec Villarreal pour un transfert de l’international camerounais dès l'actuel mercato d'hiver. Le montant de l’opération serait de 20 millions d’euros, bonus compris, pour le Lion Indomptable sous contrat avec le "Sous-marin jaune" jusqu’en 2023. Le tout assorti d’un pourcentage sur une éventuelle future revente.Le brillant milieu offensif marocain Hakim Ziyech aurait été récemment approché par le PSG. C’est ce que révèle Soccerlink, en précisant qu’il s’agit d’une simple prise de température auprès du joueur et aussi de son club néerlandais de l’Ajax d’Amsterdam. Considéré comme l’un des grands espoirs du football africain et européen, Ziyech est aussi suivi par le Bayern, Tottenham et Arsenal. >> Ajax : Ziyech, le gros coup d'Arsenal ? Treize millions d’euros. C’est la coquette somme que Bologne a dépensé pour s’attacher les services de Musa Barrow, l’attaquant international gambien de l’Atalanta Bergame. Le joueur de 21 ans s’est engagé pour cinq ans et demi, sous forme de prêt avec une obligation d’achat au 30 juin 2021. Apparu 8 fois pour 2 passes décisives cette saison avec l’Atalanta, celui qui fut le premier joueur de son pays à marquer un but en Serie A va tenter de relancer sa carrière sous le maillot rossoblu.En panne de temps de jeu à Anderlecht, Knowledge Musona va terminer la saison à Eupen. En stage depuis début janvier avec l’équipe germanophone, l’attaquant international a été officiellement prêté par les Mauves jusqu’à la fin de l’exercice en cours. Passé également par Hoffenheim, Augsbourg ou Ostende, l’ancien buteur des Kaizer Chiefs comptera notamment sur sa polyvalence pour se relancer sous les couleurs des actuels 13emes de Jupiler League.