Bundesliga : La cagnotte d'un fan de Stuttgart pour recruter Messi

Une saison seulement après avoir connu la relégation en deuxième division, Stuttgart est de retour en Bundesliga. Et un fan tente de fêter cette nouvelle à sa façon : en lançant une cagnotte pour aider le club à recruter Lionel Messi.

Someone has started a fundraiser to try and buy Messi for Stuttgart ... not far to go now 🙃 pic.twitter.com/5HsSrMbLrY