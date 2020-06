Bundesliga (J31) : Leverkusen freiné par Schalke

L’agent de Habib Diallo confirme son départ du FC Metz

Annoncé à Barcelone, Aubameyang s'exprime sur son avenir

Djibril Cissé ferait son grand retour... à Chypre !

Patrice Carteron prolonge avec le Zamalek

Le FC Barcelone entre dans la danse pour Thomas Partey

Peu connu du grand public il y a un an, l’attaquant international sénégalais du FC Metz , Habibou Mouhamadou Diallo (4 sélections, 1 but) s'impose désormais, du haut de ses 24 ans, comme étant l'une des grandes révélations de l’exercice 2019/2020 en France. A lire aussi >> Sénégal: Habib Diallo sur les traces du grand Jules Bocandé Auteur de 12 buts en Ligue 1 la saison écoulée avant l’interruption définitive du championnat, le natif de Thiès (Sénégal) ne devrait pas rester chez les "Grenats" la saison prochaine. Courtisé l’hiver dernier par plusieurs clubs européens de renom, l’ancien pensionnaire de Génération Foot ne sera pas retenu cet été en cas de proposition satisfaisante. «Déjà en janvier dernier, il y avait une offre en provenance de Tottenham, a indiqué Thierno Seydi , l’agent du buteur des Lions, à France Football . «Maintenant, il a reçu un bon de sortie, et dès l’ouverture du mercato européen, cela devrait se décanter.» Il convient de rappeler que seul le marché français des transferts a été ouvert pour l’heure. Sous contrat avec le FC Metz jusqu’en juin 2022, Diallo évolue en Lorraine depuis 2015.Meilleur buteur d’Arsenal depuis deux saisons, Pierre-Emerick Aubameyang a une cote élevée sur le marché des transferts. Le bail de l’international gabonais expire en juin 2021. Et si ses caractéristiques collent au football britannique, le capitaine des Panthères a souvent été lié au FC Barcelone dans la presse catalane ces derniers mois. Le buteur a évoqué son avenir avec transparence: «Récemment je n’ai pas reçu de proposition, a-t-il expliqué dans des propos accordés à Téléfoot. Bien sûr qu’on a échangé avec le club. Ça fait pas mal de mois. Ils savent très bien pourquoi rien ne s’est passé. Arsenal a les clés pour ma prolongation. À eux (les dirigeants) de faire leur travail et puis on verra comment ça va se passer. Comme j’ai dit, c’est un tournant dans ma carrière. Je veux être très franc avec tout le monde. Ça sera forcément un choix très difficile à faire. Parce que je n’ai toujours pas choisi, attention. On verra lors du mercato. Ça va peut-être être le choix le plus important de ma carrière, mais pour l’instant rien n’est décidé».Deux ans après son dernier match à Yverdon (3eme division suisse), la superstar franco-sénégalaise Djibril Cissé souhaite reprendre du service dès l'actuel mercato d'été. L'ancien buteur de l'AJ Auxerre a exprimé son envie de rejouer en Ligue 1 pour atteindre la barre symbolique des 100 buts inscrits dans l'élite - alors qu'il pointe à 96 réalisations, un total qui "le hante", selon ses dires. Ce n'est pourtant pas en Ligue 1 mais en deuxième division chypriote qu'une proposition vient de tomber. Dans des propos accordés au site, le président de l'Ermis Aradippou Loukas Fanieros a laissé entendre qu'un accord avait été trouvé avec l'attaquant de 38 ans pour une collaboration - sur le terrain et en dehors. « Cissé a peut-être 38 ans, mais il est dans une bien meilleure forme que d'autres joueurs, a déclaré le dirigeant. Dans un premier temps, nous travaillerons avec lui dans d'autres domaines, mais l'objectif est qu'il se batte avec nous sur le terrain. Nous lui avons parlé hier et il attend de venir.»Patrice Carteron repart pour un tour au Zamalek, qui a annoncé samedi sa prolongation. « Patrice Carteron reste avec nous pour une saison supplémentaire », a simplement indiqué le club égyptien sur son compte Twitter. Nommé coach des Chevaliers Blancs début décembre 2019, le technicien français a convaincu la formation cairote, à la tête de laquelle il a remporté deux trophées en février dernier avant l'arrêt des compétitions un mois plus tard en raison de la pandémie de coronavirus : la Supercoupe de la CAF contre l'Espérance de Tunis et la Coupe d'Égypte contre Al-Ahly. L'ancien coach du Mali, du TP Mazembe, d'Al-Ahly et du Raja Casablanca est désormais lié au Zamalek jusqu'en 2021.Où évoluera Thomas Partey la saison prochaine ? Joueur clé de l'Atlético Madrid, depuis 2013, l'international ghanéen fait l'objet de nombreuses rumeurs depuis quelques semaines. Le milieu de terrain du club de la capitale espagnole serait dans le viseur d'Arsenal et du Paris Saint Germain mais le nom du Black Star serait également cité pour le mercato du FC Barcelone. Selon le média ghanéen, Ghanasoccernet, les blaugrana, en quête d'un renfort dans l'entrejeu, auraient jeté leur dévolu sur le colchonero. Le club catalan, intéressé par le profil du joueur de 27 ans, serait prêt à payer la clause libératoire de Partey fixée à 50 million d'euros.