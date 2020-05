Bundesliga (J29) : Le Bayern Munich écrase le Fortuna Düsseldorf

A l'issue d'un match à sens unique, le Bayern Munich a creusé l'écart au sommet de la Bundesliga grâce à une très large victoire face au Fortuna Düsseldorf.

Lewandowski se rapproche de Gerd Müller

Les semaines suivent et se répètent pour le Bayern, toujours aussi dominant en Bundesliga lors de cette phase retour. Premier du championnat d'Allemagne, le Rekordmeister pouvait mettre le Borussia Dortmund à dix points d'écart. Et au vu de la démonstration collective du champion en titre face au Fortuna Düsseldorf ce soir, le retour du BVB qui se déplace demain à Paderborn est de plus en plus utopique.Le Bayern n'a pas eu le temps de douter, bien lancé par un de ses Français. Retrouvé on ne sait comment aux avants-postes suite à une belle action collective, Benjamin Pavard reprenait un centre d'Alaba pour l'ouverture du score (15eme). En déséquilibre, la frappe non-cadrée du latéral est contrée par Jorgensen au fond des filets. L'ancien Lillois n'a pas tremblé un quart d'heure plus tard sur corner, pour convertir un corner de Kimmich par une tête puissante (29eme). C'est le cinquième but de Pavard cette saison, le deuxième depuis la reprise du championnat.Düsseldorf n'arrive pas à contenir les assauts bavarois et subit un énième contre avant la mi-temps. Talonnade en profondeur de Lewandowski pour Kimmich, qui réalise à son tour une talonnade subtile dans la surface. Müller remet à Lewandoski pour le 3-0 (43eme) et une action de toute beauté. Uwe Rosler, coach de Düsseldorf restera de longues minutes abattu avant de retourner aux vestiaires.Le Polonais peut compter sur ses coéquipiers pour atteindre un objectif individuel bien particulier. Celui d'atteindre le record de Gerd Müller, élevé à 40 buts en saison régulière. À la reprise, Gnabry offre à son avant-centre le 29e but d'une saison impressionnante (50eme). Il restera cinq journées pour inscrire onze buts, compliqué, mais pas impossible si le Bayern continue de tourner à plein régime. C'est finalement Alphonso Davies qui cloue le spectacle après une récupération dans la surface adverse (5-0, 52eme).La fin du match est tranquille, tout en gestion pour le Bayern qui confirme ce succès et les 10 points d'avance en championnat. Outre Pavard, Kingsley Coman et Lucas Hernandez étaient titulaires côté Français. Rassurant pour ce dernier, barré par Boateng en Bavière les dernières rencontres. À noter l'entrée en jeu de Mickaël Cuisance à la place d'Hernandez à la pause, pas loin de marquer son premier but avec Munich en seconde mi-temps.