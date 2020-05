Bundesliga (J26) : Le Bayern reprend ses distances, Pavard buteur

Le Bayern Munich compte de nouveau quatre points d'avance sur le Borussia Dortmund après sa victoire 2-0 sur le terrain de l'Union Berlin. Benjamin Pavard a marqué le deuxième but.



🇩🇪 #Bundesliga

🔥 Pavard prend le dessus sur tout le monde et marque de la tête !

💪 Le Français marque son 3ème but de la saison et permet au Bayern de faire le break face à Berlinhttps://t.co/XpJrloK5L7

May 17, 2020



Als erster Spieler in den Top5⃣-Ligen Europas knackt @lewy_official die Marke von 40 Pflichtspieltoren in dieser Saison! 🔥 #LewanGOALski #FCUFCB #FCBayern pic.twitter.com/xqQMqwGMue



May 17, 2020

Face au favori bavarois, en quête de son 8e titre consécutif, l'Union Berlin a sorti la parfaite petite panoplie de l'outsider. À savoir : faux-rythme, bloc compact, attaques rapides et coups de pieds arrêtés. Mais cela n'a pas suffi. Alors que Kingsley Coman était remplaçant au coup de sifflet Initial, c'est Leon Goretzka, qui avait débuté à la place du Français, qui débloquait la situation,, à quelques encablures du repos (39e). 1-0, c' était le score à l'entracte malgré une grosse demi-volée signée Pavard, qui passait juste à côté en toute fin de mi-temps. Le deuxième acte reprenait sur la même configuration que le premier, avec un Bayern dominateur, mais avare en opportunités franches, même si Goretzka voyait sa frappe frôler le poteau à la 49e minute. Les Bavarois continuaient de mettre de l'intensité. Les hommes d'Hansi Flick ne se sont pas relâchés durant le confinement, même si le Bayern a beaucoup insisté dans l'axe, se laissant parfois happer dans l'entonnoir de l'Union.Les espaces s'étiraient en fin de rencontre, les jambes ne suivant plus pour les locaux. Le Bayern a failli en profiter en contre (75e, 78e), avant de prendre le large sur corner grâce à Benjamin Pavard, déjà buteur au match aller., large lauréat de Schalke samedi dans le derby de la Ruhr (4-0). Le leader de la Bundesliga a fait le job, sans fioritures, pour sa 18e victoire cette saison.