Bundesliga : Amine Harit offre la victoire à Schalke 04

Bernard Caïazzo, président du conseil de surveillance de Saint-Etienne, aimerait faire revenir Jean-Louis Gasset pour remplacer Ghislain Printant, selon L’Equipe.



D’autres pistes

Décidément, tenter de reconquérir ses ex est une manie contagieuse, en Ligue 1 comme ailleurs. Alors que Monaco a lancé cette mode en rappelant Leonardo Jardim quelques mois seulement après l’avoir licencié, et que le Real Madrid l’a suivie en rapatriant Zinedine Zidane, Saint-Etienne pourrait être tenté d’en faire de même. Selon les informations de nos confrères de L’Equipe, Bernard Caïazzo, président du conseil de surveillance de l’ASSE, aurait recontacté Jean-Louis Gasset afin de remplacer Ghislain Printant, qui avait été son adjoint avant que le technicien de 65 ans ne décide de mettre fin à son aventure stéphanoise, à la fin de l’exercice précédent.Le coach montpelliérain n’aurait pas décliné la proposition mais il ne l’aurait pas encore acceptée non plus. Gasset aurait d’ores et déjà fixé ses conditions et n’envisagerait pas un retour avant la trêve internationale, au début du mois d’octobre. Pourtant, il y a déjà urgence : giflé par Angers dimanche (4-1), Sainté n’est que 17eme de Ligue 1 après la sixième journée en n’ayant remporté que son premier match, à Dijon (1-2). Après le revers subi sur le terrain du SCO, Printant a d’ailleurs évoqué un « sentiment de honte » et s’est dit « inquiet pour Saint-Etienne », beaucoup plus que pour son propre avenir. En interne, d’autres pistes seraient étudiées, comme celles menant à Antoine Kombouaré, Jocelyn Gourvennec ou encore Claude Puel, aussi évoqué à Monaco pour succéder à… Leonardo Jardim.