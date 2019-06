Buffon justifie son départ... et encense Rabiot

Gianluigi Buffon a profité d'un long entretien accordé au Corriere dello Sport pour expliquer son départ du PSG. Le gardien de 41 ans a également évoqué son avenir et n'a pas tari d'éloges à l'égard d'Adrien Rabiot.

Buffon n'exclut pas de reprendre des études

Buffon : « Rabiot ? C'est un excellent compagnon dans une équipe »

L'aventure parisienne de Gianluigi Buffon n'a duré qu'un an. Alors qu'il avait la possibilité de rester au sein du club de la Capitale, le champion du monde 2006 a finalement fait ses valises. Il a expliqué les raisons de ce choix dans un entretien accordé au Corriere dello Sport. «, a révélé l'ancien Turinois. Depuis janvier, j'ai eu tout le temps d'y réfléchir et j'en suis venu à la conclusion que ce n'était pas pour moi. J'ai donc renoncé à beaucoup d'argent et à une option d'un an. Leur demande était absolument légitime, compréhensible et l'offre séduisante. Cependant, à 41 ans, j'ai ce besoin presque physiologique de ressentir des sensations. Les émotions se traduisent par de l'énergie, des rêves, le sentiment de faire partie de quelque chose. »De quoi sera fait l'avenir de Buffon ? S'il envisage encore de continuer sa carrière (un retour à Parme a notamment été évoqué), le dernier rempart italien pourrait également raccrocher les crampons... et reprendre ses études. « Si je n'ai pas la motivation que je recherche, je pourrai peut-être me faire un an, rien que pour moi, à moi, » ainsi avoué « Gigi », avant de poursuivre : «. Je veux acquérir les compétences dont j'ai besoin pour garder toutes les options ouvertes à l'avenir. »Le Transalpin a aussi été invité à donner son avis sur Adrien Rabiot, qui sera en fin de contrat avec le PSG dans deux semaines et qui n'a plus joué depuis le mois de décembre. « C'est un "fuoriclasse", un mélange fantastique, a soufflé Buffon.Il a la personnalité dans le jeu de Vidal et potentiellement le dynamisme et la capacité de projection de Marchisio. Il est incroyable, extrêmement fort. Il doit améliorer son timing à l'approche de la surface adverse mais il peut devenir un joueur à dix buts par saison en championnat. C'est aussi un garçon bien et un excellent compagnon dans une équipe. Je ne sais pas vraiment à quoi tiennent les tempêtes médiatiques dont il a été l'objet. »