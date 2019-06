Bruno Genesio va aller en justice pour « des choses intolérables » sur son passage à l’OL

Un but de Paul-Georges Ntep à la 2e minute et un autre de Joël Tagueu à la 71e minute. Les Lions Indomptables n'ont pas eu besoin de plus pour s'imposer devant la Zambie ce dimanche à Madrid, lors d'un match amical préparatoire à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2019. Dominateurs dès l'entame, les Camerounais ont su gérer leurs occasions de but. Même si Musonda a réussi à battre un Idriss Carlos Kameni (77e), qui n'avait plus joué le moindre match depuis près d'un an.