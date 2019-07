Bruno Genesio tout proche de Newcastle ?

C'est désormais officiel, Abdou Diallo, le défenseur central (ou latéral gauche) du Borussia Dortmund, a été transféré au Paris Saint-Germain. Montant du deal : 31 M€ + des bonus.

Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer l'arrivée d'Abdou Diallo au sein du club !

Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer l'arrivée dans son effectif d'Abdou Diallo. Arrivé en provenance du Borussia Dortmund, le défenseur français a signé un contrat de 5 ans avec le club de la capitale, jusqu'au 30 juin 2024.



, notamment, le Paris Saint-Germain a trouvé son renfort en charnière. En attendant l’arrivée d’une sentinelle, le club de la Capitale a annoncé ce mardi la venue du défenseur central (ou latéral gauche) international Espoirs français Abdou Diallo (Borussia Dortmund) . Agé de vingt-trois ans, l’ancien joueur de Monaco et de Mayence s’est engagé pour une durée de cinq ans avec l’écurie du président Nasser Al-Khelaïfi Alors que les champions de France ont déboursé Abdou Diallo se réjouit de rejoindre les coéquipiers de Kylian Mbappé . « C’est un grand honneur de m’engager dans un club aussi prestigieux que le Paris Saint-Germain, explique le Bleuet sur le site officiel de son nouvel employeur. J’ai toujours affirmé que le projet parisien était très attractif. Rejoindre aujourd’hui le club de la capitale est un pas supplémentaire important dans ma carrière.et hâte de pouvoir apporter mes qualités et mon envie à cet effectif réputé pour sa très grande qualité et ses hautes ambitions. »