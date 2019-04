Bruno Genesio (OL) : « C’est pour ça que l’on fait ce métier »

Mené à la mi-temps, Lyon est finalement parvenu à s’imposer sur le terrain de Bordeaux ce vendredi (2-3) en ouverture de la 34eme journée de Ligue 1. Troisièmes, les Gones prennent provisoirement six points d’avance sur Saint-Etienne (4eme).

L1 (34eme journée) / BORDEAUX – LYON : 2-3

Bordeaux

Lyon

Depuis le début de la saison, l’Olympique Lyonnais souffle le chaud et le froid. Le club du président Jean-Michel Aulas est également capable de passer par toutes les émotions au cours d’une même rencontre, comme il l’a prouvé - de manière heureuse - ce vendredi à Bordeaux (2-3). C’est avec un onze de départ identique à celui qui avait triomphé d’Angers vendredi dernier (2-1) que Lyon s’est présenté au Matmut Atlantique. Et comme face au SCO, les Gones ont réalisé une entame de match probante. Incisifs offensivement et bien en place sur le plan tactique, les joueurs de Bruno Genesio ont en effet maîtrisé la première demi-heure, leur mainmise ayant été récompensée par un but de Memphis Depay (14eme). Mais la mécanique rhodanienne s’est ensuite enrayée. En l’espace de trois minutes, le FCGB a inversé la tendance en profitant des carences de la défense adverse. Jimmy Briand (35eme) et Nicolas De Préville (38eme) ont ainsi permis aux Marine et Blanc, réalistes, de virer en tête à la pause.Déjà tombeur de Lille (1-0), de Marseille (2-0) et première équipe à avoir accroché le PSG (2-2) en Ligue 1, on pouvait alors penser que le club au scapulaire allait signer un nouveau résultat positif face à un gros du championnat. Sauf que les Bordelais n’ont plus eu la moindre opportunité lors du second acte, tandis que les Lyonnais se faisaient de plus en plus pressants. Et ce qui devait arriver arriva : l’OL a fini par égaliser grâce à Maxwel Cornet (67eme), Vukasin Jovanovic a été expulsé (73eme) et Moussa Dembélé, entré quelques minutes plus tôt, a offert la victoire aux siens (85eme). A défaut d’avoir affiché une grande solidité défensive, Lyon a su réagir à temps pour arracher trois points précieux dans la course au podium. Troisièmes, Nabil Fekir et ses coéquipiers comptent provisoirement six longueurs d’avance sur Saint-Etienne, qui recevra Toulouse dimanche (17h00).Première occasion pour Lyon ! Servi sur le côté droit, Kenny Tete décoche une puissante frappe croisée. Le ballon file juste à côté du poteau !Quel numéro de soliste de Memphis Depay, qui élimine plusieurs Bordelais avant d’alerter Nabil Fekir aux abords de la surface. Benoît Costil intervient dans les pieds du capitaine lyonnais et le ballon revient sur le Néerlandais, qui tente un lob dans une position très excentrée. C’est sur la barre !L’OL ouvre le score ! Décalé sur le côté droit, Maxwel Cornet centre en première intention vers Memphis Depay. L’attaquant rhodanien bat Benoît Costil de près !Après un une-deux avec Martin Terrier, Kenny Tete s’infiltre dans la surface et se présente devant Benoît Costil. La tentative du latéral néerlandais fuit le cadre !Bordeaux égalise ! Après un coup-franc dégagé plein axe par la défense lyonnaise, Otavio remet de la tête en direction de Jimmy Briand. L’avant-centre girondin ajuste Anthony Lopes du droit !Les Girondins passent devant ! Nicolas De Préville accélère sur le côté gauche, sollicite Jimmy Briand pour un une-deux et prend Marcelo de vitesse dans la surface. L’ancien Rémois trompe ensuite Anthony Lopes du droit !Depuis le côté droit, Kenny Tete ajuste un centre que Martin Terrier parvient à dévier de la tête. Le ballon passe juste au-dessus de la transversale !L’OL revient à hauteur ! Nabil Fekir contre une relance de Jules Koundé, entre dans la surface et adresse un centre à ras de terre en direction de Maxwel Cornet. Ce dernier ne tremble pas face au but vite !Le FCGB terminera la rencontre à dix ! Vukasin Jovanovic est directement expulsé après avoir, semble-t-il, proféré des insultes à l’encontre du corps arbitral !Les Gones repassent devant ! Nabil Fekir dévie une frappe ratée de Tanguy Ndombele et sert involontairement Moussa Dembélé, qui reprend d’une volée piquée du droit. Le ballon termine au fond des filets !Victime d’un rugueux traitement de faveur de la part des Girondins, Nabiln’est jamais sorti de son match. Et heureusement, car l’international français a livré une belle prestation de bout en bout, comme en témoigne son implication sur les trois buts de son équipe.Efficacité et simplicité : voilà comment résumer, de manière très synthétique, le match réalisé par Jimmy. L’ancien Guingampais n’a pas été très en vue, mais il a su bonifier les ballons qu’il a touchés dans la zone de vérité. En faisant parler son sens du but d’abord (35eme), en combinant habilement avec Nicolas De Préville ensuite (38eme).Pas toujours titulaire cette saison, Maxwelsait répondre présent lorsque l’on fait appel à lui. Très disponible sur son côté droit, l’ailier lyonnais a délivré une passe décisive à destination de Memphis Depay (14eme) et a égalisé en deuxième période (67eme). Remplacé dans la foulée par Bertrand Traoré (69eme).La défense centrale lyonnaise a affiché des lacunes inquiétantes, à l’image de. De retour dans le onze de départ depuis la semaine dernière, le Brésilien a été pénalisé par sa lenteur. Cela a été particulièrement flagrant sur le deuxième but girondin (38eme).Comme à Nîmes samedi dernier (2-1), Julesa plombé son match honnête par une erreur lourde de conséquences pour sa formation. Cette fois, le jeune défenseur bordelais a perdu le ballon devant Nabil Fekir sur l’action ayant mené à l’égalisation lyonnaise (67eme).On ne sait pas vraiment ce que Vukasina dit à l’encontre des arbitres, mais toujours est-il que cela a valu un carton rouge au Serbe (73eme). Réduits à dix, ses coéquipiers ont fini par craquer...Il n’y avait pas grand-chose à reprocher à M.Bastien ce vendredi soir. Impossible, surtout, de se faire une opinion au sujet du carton rouge adressé à l’encontre de Vukasin Jovanovic (73eme), présumé coupable d’avoir proféré des insultes envers le corps arbitral.Temps nuageux – Pelouse en bon état: M.Bastien (: Briand (35eme), De Préville (38eme) pour Bordeaux - Depay (14eme), Cornet (67eme), M.Dembélé (85eme) pour Lyon: De Préville (44eme), Otavio (61eme), Palencia (92eme) pour Bordeaux - Dubois (78eme), Fekir (88eme), B.Traoré (94eme) pour Lyon: Jovanovic (73eme) pour BordeauxCostil (cap) () – Koundé (), Pablo (), Jovanovic () – Sabaly () puis Benrahou (69eme), Otavio (), Basic (), Poundjé () – Kamano () puis Palencia (77eme), Briand (), De Préville () puis Youssouf (84eme): Poussin (g), Plasil, Adli, Karamoh: P.SousaA.Lopes () – Tete () puis F.Mendy (80eme), Marcelo (), Denayer (), Dubois () – Ndombele (), Aouar () – Cornet () puis B.Traoré (69eme), Fekir (cap) (), Terrier () puis M.Dembélé (69eme) – Depay (: Gorgelin (g), Morel, P.C.Diop, Tousart: B.Genesio