Bruno Genesio en Chine pour une pige de cinq mois ?

Conformément à son souhait, Bruno Genesio devrait rapidement reprendre du service au sortir de son expérience de trois saisons et demie avec l’Olympique lyonnais. Annoncé à Newcastle, en Arabie Saoudite ou au Maroc, le technicien français (53 ans) devrait finalement prendre la direction de la Chine. D’après les informations de Canal+, il devrait s’engager avec le Beijing Guoan pour diriger le club de la Capitale jusqu’à la fin de la saison, en décembre. Il devrait succéder à Roger Schmidt, parti pour quitter son poste pour des raisons familiales.Genesio héritera d’un effectif où évoluent notamment Cédric Bakambu, Renato Augusto et Jonathan Viera. Dans un entretien accordé à L’Equipe début juin, celui qui avait confié son avenir au super-agent Pini Zahavi n’avait pas nié l’importance de l’aspect financier dans sa future destination . «Je n'ai pas de pudeur à le dire. Quand on est professionnel, on fait ce métier parce qu'on l'aime, qu'on est passionné, mais également pour l'argent. Ce n'est pas le critère prioritaire, mais il doit rentrer en compte à un certain niveau, surtout quand on a ma trajectoire. » Genesio devrait y trouver son compte en Chine.