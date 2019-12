Bruno Genesio (Beijing Guoan) évoque le "climat négatif" qui entoure l'OL

Largement vainqueur du Milan AC, l’Atalanta Bergame a fini l’année 2019 en beauté (5-0) et remonte à la 5eme place. De leur côté, les Rossoneri ont sombré et voient l’Europe s’éloigner de plus en plus.

Un Mercato chaud au Milan ?

Le soleil radieux de Bergame ne laissait pas présager que le duel entre l’Atalanta et le Milan AC sonnait la fin d’année 2019 pour les deux équipes, pourtant ce fut bien Noël avant l’heure pour les supporters bergamasques.C’est le capitaine de l’Atalanta qui a ouvert les hostilités avec une ouverture du score dès la 10eme minute. L’entame idéale pour le futur adversaire de Valence en 8emes de finale de la Ligue des Champions. Défaits sur la pelouse de Bologne lors de la dernière journée, les Bergamasques ont retrouvé leur jeu léché et plaisant à voir quand le Milan AC a une nouvelle fois été sans liant et sans génie (3 tirs en 90 minutes).L’espoir milanais de pouvoir revenir au score, tout en ne montrant pratiquement rien, a finalement été réduit en poussière en l’espace de 10 minutes. Passeur sur l’ouverture du score, Ilicic s’est offert un doublé (63eme, 72eme) dont une merveille de frappe enroulée quand Pasalic a joué les renards de surface à la limite du hors-jeu à l’heure de jeu. Et comme si cela ne suffisait pas, Donnarumma s’est troué sur sa sortie et a offert sur un plateau le 10eme but de Luis Muriel pour son premier ballon (84eme).Chez les Rossoneri, les fêtes restent d’être plus compliquées avec une 10eme place mais surtout 8 points de retard sur Cagliari pour la dernière place européenne…