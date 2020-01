Bruno Fernandes (Sporting) décidé à rejoindre Tottenham l’été prochain

Le milieu international portugais, Bruno Fernandes, a fait part de son envie de rejoindre Tottenham l’été prochain, après avoir manqué de le faire lors de la prochaine intersaison.

Mourinho est un grand admirateur de Bruno Fernandes

Alors qu’il vient tout juste de parapher un nouveau contrat avec son club de Sporting CP, Bruno Fernandes est motivé pour changer d’air et il ne s’en cache pas. Dans une interview accordée au quotidien Record,où son nom a souvent circulé ces derniers temps. « Ils me voulaient l’été dernier, a-t-il d’abord rappelé. Et Tottenham s’accorde à tout ce que j'aurais aimé avoir à ce moment. C'est un championnat attrayant. Quand on sait un club comme ça est disposé à payer autant pour moi et à faire tous les efforts possibles pour me prendre, cela pousse toujours à franchir le pas ». Les responsables londoniens s’étaient présentés avec un chèque de 45M€, mais cela n’a pas suffi pour faire céder les Lisboètes.Un nouveau raid des Spurs n’est pas à exclure, mais probablement plus à l’issue de la campagne 2019/2020. C’est Mauricio Pochettino, l’ancien manger de Tottenham, qui était intéressé par Tottenham. Néanmoins, il semblerait que José Mourinho soit, lui aussi, fan du joueur.. Aujourd’hui, la valeur marchande de Fernandes (25 ans) est estimée à 60M€ selon le très sérieux site transfermarkt.