Brighton invite les soignants

La CAF a reportĂ© les demi-finales de la Ligue des Champions et la Coupe de la CAF ainsi que les 3es et 4es journĂ©es des Ă©liminatoires de la CAN 2021 qui Ă©taient prĂ©vues cette semaine ou encore le CHAN 2020, compĂ©titions rĂ©servĂ©es aux locaux et qui Ă©tait prĂ©vue pour avril au Cameroun. Tout ça Ă cause de la pandĂ©mie de Coronavirus qui frappe le monde entier. Mais pour le moment, la CAF a maintenu les dates des cinquiĂšme et sixiĂšme journĂ©es de la phase des groupes des Ă©liminatoires de la CAN 2021. L'instance espĂšre jouer ces deux journĂ©es puis programmer les deux journĂ©es suspendues en juin prochain, voir en septembre et octobre. Les sĂ©lections entameront ainsi juste aprĂšs les Ă©liminatoires de la Coupe du monde 2022. Le comitĂ© d'urgence de la CAF se rĂ©unira dĂ©but avril pour dĂ©cider de l'avenir des compĂ©titions africaines que ce soit pour les clubs ou pour les sĂ©lections. La CAf n'a besoin que de deux fenĂȘtres pour accomplir les 4 journĂ©es des Ă©liminatoires. "Nous pouvons les jouer deux par deux (deux matchs par journĂ©e), donc nous avons besoin de deux fenĂȘtres internationales", a indiquĂ© le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral par intĂ©rim AbdelmounaĂŻm Bah, dans un entretien avec des journalistes. "Il y a celles de juin, septembre, octobre et novembre", a-t-il prĂ©cisĂ©. Il pense qu’à ce stade, tout reste possible au sujet des Ă©liminatoires de la prochaine Ă©dition de la CAN. "Au niveau de la FIFA aussi, il y a un groupe de travail qui a Ă©tĂ© mis en place, qui rĂ©unit l’ensemble des confĂ©dĂ©rations", a-t-il rappelĂ©. Mais, il estime qu’il est trop tĂŽt pour s’avancer sur les prochaines des dates Ă©liminatoires. "Toutes les options sont sur la table et ce qui est sĂ»r, c’est que la CAN est toujours prĂ©vue en janvier-fĂ©vrier", a-t-il conclu. A lire aussi >> Officiel : les deux prochaines journĂ©es des Ă©liminatoires de la CAN 2021 reportĂ©es