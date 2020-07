Brest : Yaya Touré a été proposé !

Grégory Lorenzi, le directeur sportif du Stade Brestois, a indiqué de façon assez étonnante que Yaya Touré lui avait été proposé.

Brest a terminé la saison 2019-2020 de Ligue 1 à la 14eme place et le club breton se prépare actuellement pour la reprise qui se déroulera à Nîmes le week-end des 22-23 août. Assez étonnant, le Stade Brestois fait parler de lui ces dernières heures en raison d’une déclaration inattendue de Grégory Lorenzi, l’ancien latéral devenu directeur sportif du club en 2016 à seulement 32 ans, aussitôt sa carrière de joueur achevée.Dans « Ouest-France », le dirigeant a en effet déclaré que Yaya Touré lui avait été proposé. Oui, Yaya Touré, l’ancien milieu de terrain international ivoirien de Manchester City et Monaco ! Lorenzi dit recevoir 50 CV par jour et des propositions assez improbables. « Là, on m’a proposé Yaya Touré. Il y a deux ans c’était Michael Essien. C’est rare, mais je vois quand même des choses rigolotes. J’ai reçu récemment un message me disant de me positionner sur Franck Ribéry... », explique le directeur sportif. Âgé de 37 ans, Yaya Touré n’a plus rejoué depuis de longs mois et son expérience au Qingdao Huanghai FC en Chine. L’Ivoirien est actuellement libre.Outre les agents, les supporters sollicitent également Grégory Lorenzi. « Je reçois des courriers, des mails de Brestois qui me détaillent des joueurs irréalisables. Bon, ça part d’un bon sentiment, ils veulent des bons joueurs au Stade Brestois. Je crois que je vais mettre en place une adresse mail qui servira de boîte à idées », détaille le dirigeant en rigolant. Lorenzi vit son cinquième mercato. Il a plutôt bien réussi les précédents, même si les critiques affluent toujours. « On me dit de temps en temps, tiens celui-là, que tu as pris, il est moyen, relève-t-il. Je rétorque : et Maupay, Charbonnier, Belkebla, Diallo, vous ne m’en parlez pas ? »