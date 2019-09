Brest - Lyon / L1 (J7) : Chaîne TV, compos probables, stats

Devant la presse, le patron du staff technique a exprimé son mécontentement et lâché ses vérités sur le concerné qu’il a toujours protégé et admiré. En toute sincérité. « Intérieurement je suis choqué, tellement choqué… Trésor MPUTU est un jeune frère que j’ai accueilli au TPM. J’ai fais beaucoup des choses avec lui dans ce club et depuis que je suis entraîneur, c’est toujours moi qui l’ai aidé à remonter et l’ai même ramené en équipe nationale. Tout ce côté-là, les supporteurs ne le connaissent pas. Par rapport à la rencontre de Nyuki, j’étais à Kinshasa aux Awards, mes adjoints m’ont fait un rapport selon lequel Trésor ne s’était pas entraîné, soit disant qu’il avait mal à la cheville. Dites moi comment aligner un joueur blessé ? Je n’étais même pas là. Pour rien au monde, Dieu me voit, je ne peux lui en vouloir. C’est un très bon joueur, il a des qualités, tout le monde le sait.»« Je fais mon travail comme entraîneur, Trésor MPUTU est un joueur et les supporteurs doivent être des supporteurs. Il est vrai qu’il peut y avoir des fanatiques obsédés par des joueurs et des entraîneurs. Les fanatiques de Trésor MPUTU doivent l’aider à revenir dans le droit chemin pour s’améliorer. Il n’est pas encore à la fin de sa carrière, il peut encore jouer deux à cinq ans. Dieu seul sait… » « Lors de la réception de Bukavu Dawa, Trésor MPUTU m’a demandé qu’il ne soit pas aligné pour pouvoir passer son temps avec ses enfants qui étaient en vacances à Lubumbashi. J’ai pris mes responsabilités d’entraîneur en l’autorisant. Ensuite, comme ses enfants étaient encore présents, il a souhaité ne pas aller à Kolwezi pour rester à côté de ses enfants qui vivent en Europe. J’ai encore donné mon accord. Enfin, nous sommes allés à Kinshasa et il était dans le groupe, il était sur le banc face à Vita Club. Puis j’ai été surpris de le voir quitter l’aire de jeu pendant la séance à la veille du match contre RCK. En tant que responsable, dites-moi ce que je peux faire. Un joueur qui quitte le terrain pour s’asseoir sur le banc à la veille d’un match, quel est mon devoir en tant qu’entraîneur ? » A lire aussi >> Asamoah, Mputu, Diouf… ou les illusions perdues de joueurs de génie