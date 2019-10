Brest - Dijon / L1 (J11) : Chaîne, groupes, stats

Malgré la puissance du PSG, Marseille ne monte pas dans la Capitale pour jouer petit bras.

Mandanda : « Mbappé ? Le meilleur joueur de ce championnat »

C’est l’un des rendez-vous incontournables de la saison en Ligue 1. Dimanche soir (21h00), le Paris Saint-Germain accueillera l’OM en clôture de la 11eme journée. Un choc qui semble déséquilibré sur le papier, comme tous les ans ou presque. Mais en bon capitaine,: « On y va avec énormément d'envie et d'ambition même si ça va être compliqué, a expliqué le portier marseillais en conférence de presse. Paris est au-dessus aujourd'hui mais ils ont perdu des matchs. Tout est jouable. Pour un joueur marseillais, battre Paris est quelque chose de fort ».Reste que le club phocéen n’a pas battu son rival francilien depuis huit ans. Une éternité. « Il n'y a pas de blocage, a tenté de rassurer l’intéressé. C'est un fait. On a envie de gagner. On a eu des matchs où on les a accrochés ». Difficile de contredire l’international français sur ce dernier point. L’envie et l’optimisme étant sont là, un classique. Reste surtout à ne pas oublier les ingrédients indispensables à l’exploit. Et ceux-ci ne sont pas que psychologiques, loin de là : «, ne pas commettre d'erreur individuelle sinon on le paye cash. Il faut jouer les coups à fonds ». En priant pour qu’un certain Kylian Mbappé ne décide pas du sort du match à lui seul. « C’est le meilleur joueur de ce championnat et l’un des meilleurs du monde. Ça va être difficile de le contrer. Je n’ai rien à vous apprendre sur lui ». En revanche, beaucoup auront à apprendre de lui s’il continue sur sa lancée de mardi.