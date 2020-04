Brest - Dall'Oglio : « Court est diabétique, il se pose des questions »

Non, la reprise du championnat de Ligue 1 ne s'annonce peut-être pas si facile que ça...

Aux quatre coins de l'Europe, la possibilité d'une saison "gelée" prend de l'épaisseur. Cette hypothèse, qui appellerait à tirer un trait sur les résultats enregistrés depuis le début de l'exercice, ne ravit pas les équipes les mieux placées dans les différentes compétitions. Mais la santé prime, toujours. C'est ce que l'entraîneur du Stade Brestois Olivier Dall'Oglio a rappelé dans des propos accordés au journal Le Parisien, ce jeudi.

"On veut qu'il n'y ait aucun risque"

"Oui, je pense qu’il y a des joueurs qui sont inquiets de reprendre", a expliqué l'ancien coach du DFCO, s'attardant notamment sur un cas précis dans son effectif : Yoann Court. "Un joueur comme Yoann Court, qui est diabétique et donc sujet à risque, se pose forcément plus de questions que les autres. Et rien ne dit qu’il est le seul. Le doc sera à même de nous amener des réponses aux interrogations. Car, si on reprend, on veut qu’il n’y ait aucun un risque. Là, j’ai l’impression que tout le monde croit qu’on va sortir du confinement du jour au lendemain et se mettre à jouer des matchs comme si de rien n’était. Mais c’est beaucoup plus compliqué que ça. Les gars suivent l’actualité comme tout le monde et, que ce soit pour eux ou pour leur famille, ils ne veulent pas prendre de risques".