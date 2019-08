Brest : Cardona signe quatre ans

Le pionnier fut l’illustre Peter Ndlovu, alias 'la balle de Bulawayo'

I AM Peter Ndlovu, the first African player in the Premier League. Coventry, 1991. #MadeInZWE ?? pic.twitter.com/NBNoe6NyUh — MadeInZWE (@MadeInZWE) 30 juin 2017

L’exode des joueurs africains vers le "" et plus précisément vers le «» est loin d’être un épiphénomène ces dernières années. Ce n’est pas nouveau : le rêve de tout footballeur africain est bien souvent d’atteindre l’Europe et en particulier l’un de ses grands championnats dont la prestigieuseanglaise. A lire aussi >> Diouf, Song, Mané, Salah, Camara… le Top 10 des stars africaines de Liverpool En effet, et depuis le début des années, la présence de footballeurs africains est devenue massive en. Dès la saison 2002-2003, on en comptaitfootballeurs issus du «Continent-mère». Et, d’après la liste établie enpar le mensuel, plus de vingt nationalités différentes sont représentées dans l’un des championnats les plus séduisants au monde.Né le 25 février 1973 à, la deuxième ville du, le légendaire canonnier des(100 sélections, 48 buts, entre 1991 et 2006) a joué son premier match aveclors de la saison 1991/1992. Il avait alors inauguré sa première apparition avec une réalisation historique face à, en signant le but de la victoire face aux Gunners lors de la 1journée du championnat. « Je me souviens de ce match » se rappelle le buteur zimbabwéen dans un entretien accordé à BBC Afrique, «C'est si grand que les mots me manquent… Il est vital pour un footballeur de marquer des buts au début de sa carrière. Bien jouer est important mais marquer un but, cela compte ! C'est à ce moment que tu sens que ce que tu vis est réel » révèle. Attaquant racé, adroit dans la surface, mais également capable de faire exploser une défense grâce à sa vitesse de pointe,a comptabilisé dans son escarcelle pas moins deréalisations enapparitions avec les Sky Blues de, entre 1991 et 1997. Suivent ensuite deux brillants passages du côté de(1997-2001, 106 matches, 23 buts) et(2001-2004, 135 apparitions, 25 réalisations) pour celui qui a été un pionnier dans ce qui est considéré comme le meilleur championnat de football au mondeDésormais, la très réputéeanglaise tend à devenir le terrain de jeu de prédilection des vedettes du Ballon rond africain. Vélocité, technique, combativité, sens du spectacle : voilà les ingrédients qui ont fait de nos dignes ambassadeurs africains en Angleterre à l’image de, Yaya Touré,ou encoredes légendes adoubés partout à travers le Royaume-Uni.