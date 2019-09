Brésil : Trois Parisiens dans la liste de Tite

Kaba Diawara a été nommé sélectionneur adjoint de la Guinée, tandis que Dianbobo Baldé s'est vu confier les rênes du Syli U20.

Le staff technique et medical du Syli A pic.twitter.com/HzCcRjboIj — Féguifootofficiel (@Fgfofficiel) September 19, 2019

Après avoir confié les rênes du Syli national A à Didier Six,dans l'encadrement des équipes nationales. L'instance a tout d'abord dévoilé la, avec laau poste d'adjoint. Jusqu'alors team manager, l'ancien attaquant prend du galon. On note également les arrivées de Kemoko Camara, entraîneur des gardiens au Horoya et de Mandjou Diallo, laissé libre par le Hafia FC, et le retour du préparateur physique Eric Caballero, déjà en fonctions sous le mandat de Luis Fernandez.Les autres échelons n'ont pas été oubliés. Souleymane Camara a été remplacé à la tête de l'équipe olympique, éliminée de la CAN de la catégorie, par Mory Fofana. Enfin, la Feguifoot a nommé(43 ans). L'ancien défenseur international remplace le même Souleymane Camara, qui avait échoué lors de la dernière campagne des éliminatoires de la CAN U20. Sans attributions depuis l'obtention de ses diplômes d'entraîneur, l'ex-joueur du Celtic Glasgow se voit donner l'occasion de faire ses preuves.