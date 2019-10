Brésil-Sénégal - Aliou Cissé : « nous étions également déterminés »

Lors d'une interview accordée à L’Equipe, Julien Fournier, le directeur du football de Nice, est revenu sur ses relations avec Patrick Vieira.

Fournier : « Vieira été rassuré sur tout un tas de choses »

Depuis le début de la semaine et la suspension de Sylvinho à Lyon, plusieurs noms d’entraîneurs ont été cités pour prendre la suite du Brésilien à l’OL. Parmi eux, celui de Patrick Vieira pourtant déjà en poste à Nice. Si Jean-Michel Aulas apprécie beaucoup le champion du monde 1998, il ne devrait pas être l’heureux élu. Le dossier est trop complexe. Mais que cette piste ait été évoquée traduit le malaise qui entoure l’ancien milieu de terrain sur la Côte d’Azur. Ce dernier n’avait pas apprécié d’être lâché par le duo Rivère-Fournier en début d’année, et un départ avait été craint au moment du retour des deux dirigeants il y a quelques semaines. Interrogé par L’Equipe,« Il avait une lecture des événements, il est convaincu d'avoir raison. On a une lecture différente et on est convaincus d'avoir raison, poursuit Fournier. Après, Patrick est remarquablement intelligent et fin, et on n'est pas non plus dénués d'intelligence.Quand on sort de la période de trouble, il faut voir si les paroles s'accompagnent d'actes. Je pense qu'il est rassuré sur tout un tas de points », estime Julien Fournier. Récemment, Gilles Grimandi est pourtant parti aussi vite qu’il était arrivé. L’ancien partenaire de Patrick Vieira à Arsenal avait été nommé directeur technique selon le souhait de l’entraîneur niçois. « L'accord sur le départ de Gilles a été expliqué à Patrick, qui l'a compris », précise Julien Fournier.