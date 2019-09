Brésil-Sénégal : Absence de Mbaye Diagne, les explications de Aliou Cissé

Aliou

Cissé a dévoilé, ce lundi, la liste des joueurs sélectionnés pour le match contre le Brésil. Le sélectionneur des lions de la

Téranga

n’a pas appelé l’attaquant sénégalais du

Fc

Bruges, Mbaye Diagne.









Mbaye Diagne a changé de club cet été. L’attaquant sénégalais a signé au

Fc

Bruges ce mercato. Avec son club, Mbaye Diagne a marqué ses deux premiers, ce week-end en championnat. Cependant, ça n’a pas suffi à

Aliou

Cissé pour l’appeler en vue du match contre le Brésil, le 10 octobre prochain. « Je n’aime pas beaucoup parler des absents, mais de ceux qui sont là parce qu’ils le méritent. Le poste d’attaquant est ouvert. On a quatre à cinq joueurs qui peuvent être titulaires à ce niveau. Et jusqu’à présent, c’est Mbaye Niang qui l’est. Mbaye Diagne était avec nous à la Can ; il a eu du temps de jeu. La concurrence est rude en équipe nationale, surtout en attaque. Aujourd’hui, Mbaye Diagne n’est pas là, cela ne veut pas dire qu’il ne reviendra pas. C’est un sportif. Il a changé de club et il est en train, petit à petit, de s’installer à Bruges. J’ai décidé de voir d’autres garçons », a expliqué le sélectionneur des lions de la

Téranga