Brésil-Sénégal : Sadio Mané encensé par Thiago Silva !

Selon les informations de nos confrères de l'Equipe, le champion de France réglerait mensuellement un montant d'un million d'euros à l'international costaricien. Cette somme ferait de lui le joueur le mieux payé de l'effectif dans n'importe quel autre club de Ligue 1. Mais à Paris, cinq joueurs perçoivent des émoluments plus importants : Neymar, Mbappé, Cavani, Thiago Silva et Di Maria. « Je vis un moment particulièrement fort en émotions en m'engageant avec le Paris Saint-Germain, explique l'ex-sociétaire du Deportivo Saprissa, qui a signé un contrat de quatre ans, sur le site officiel de l'écurie du président Nasser Al-Khelaïfi. Après mon expérience en Espagne, je débarque en France avec énormément d'ambitions. Le Paris Saint-Germain est un club extrêmement prestigieux en Amérique latine et je suis très motivé à l'idée de rejoindre aujourd'hui un club lancé depuis plusieurs années dans une aventure passionnante. Je ferai tout pour aider le PSG à conquérir de nouveaux titres, j'apporterai pour cela tout mon vécu et mon professionnalisme. Et j'essaierai aussi de gagner le cœur des supporters parisiens, dont la ferveur est réputée dans toute l'Europe », avait déclaré le costaricain à son arrivée au Parc des Princes.