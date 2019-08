Brésil : Retour de Neymar

Pour affronter en amical la Colombie et le Pérou en septembre, le sélectionneur brésilien Tite a rappelé Neymar, absent lors de la Copa America.

Début septembre, la Seleçao affrontera la Colombie et le Pérou en matchs amicaux, et pour ces rendez-vous, le sélectionneur brésilien n’a pas appliqué la méthode Didier Deschamps, qui avait convoqué les 23 mêmes joueurs qu’à la Coupe du Monde après le titre mondial des Bleus. Certains quittent le groupe, comme les anciens Filipe Luis et Joao Miranda, ou les Mancuniens Fernandinho et Gabriel Jesus. Pour les remplacer, on note plusieurs retours, à l’instar de Vinicius Junior, Jorge (l’ancien Monégasque), Fabinho et… Neymar « J’ai parlé avec lui au téléphone et je lui ai demandé comment il allait. Il m’a dit qu’il était heureux et qu’il travaillait depuis un moment. Je ne vais pas me passer d’un athlète de son niveau et de sa qualité », s’est justifié le sélectionneur brésilien. En sélection, Neymar retrouvera ses partenaires parisiens Thiago Silva et Marquinhos.