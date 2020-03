Brésil : Première pour le Lyonnais Guimaraes

Coronavirus (COVID-19) - Déclaration de la CAF 👇 — CAF - FR (@caf_online_FR) March 6, 2020

« Il s’agit d’un citoyen français âgé de 58 ans, arrivé à Yaoundé le 24 février 2020. L’intéressé a été mis en isolement dans le centre de prise en charge de l’hôpital central de Yaoundé, pour une prise en charge appropriée »Le premier cas de contamination au Cameroun a incité la Confédération Africaine de Football à réagir. La CAF se veut pour l'heure rassurante. Mais si la situation s’aggrave (la propagation de l'épidémie), l’instance africaine n’exclut pas, un huis clos, un report ou même une annulation de cette compétition, comme toutes les autres (Ligue des Champions, Coupe de la CAF) Voici le communiqué de la CAF : “La CAF a mandaté la commission médicale pour suivre l’évolution de cette maladie et mettre en place des mesures pour protéger la santé des joueurs et de tous les acteurs du jeu. Une équipe a été mise en place, sous l’autorité du président de la CAF, composée d’experts de divers domaines, notamment médicaux, qui sont essentiellement responsables de la santé des joueurs et des membres de la famille du football africain. Nous ne sommes pas extrêmement inquiets mais restons vigilants en ce qui concerne les futurs matchs et tournois tels que la Ligue des Champions de la CAF, la Coupe de la Confédération CAF et le tournoi final du Championnat d’Afrique des Nations Total (CHAN) prévu au Cameroun du 4 au 25 avril 2020. L’équipe est en contact avec les pays organisant ces matches et rend compte en temps utile des mises à jour au Comité Exécutif. Si la situation l’exige et en accord avec les pays concernés, des matches à huis clos, des reports voire des annulations sont envisagés. Dans l’intervalle, un avis aux acteurs du jeu est en cours de promulgation conformément aux directives de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).A noter 8 pays africains ont été touchés par le Coronavirus : l’Afrique du Sud, l’Égypte, l’Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Nigéria, le Sénégal, le Cameroun et l’Afrique du Sud A lire aussi >> Coronavirus : Sénégal – Guinée Bissau ne sera pas reporté