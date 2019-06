Brésil : Neymar accusé de viol

🏆 @LFC remporte la Ligue des Champions en battant @SpursOfficial 2 buts à 0 👏👏#UCLFinal pic.twitter.com/hCmRjqPTDb — Orange Football Club (@Orange_FootClub) 1 juin 2019

HISTORY! 🙌 🇪🇬 Salah is the first Egyptian to score in a European Cup final! 👏👏👏#UCLfinal pic.twitter.com/tohh5TklwS — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 1 juin 2019

🔴 The first time Liverpool have been in front in a final since 1984. Who's scoring next?#UCLfinal pic.twitter.com/ST10kdPu9t — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 1 juin 2019

Battu par le Real Madrid en finale il y a un an, Liverpool a cette fois pris sa revanche. Les Reds ont dominé Tottenham ce samedi soir au Wanda Metropolitano de Madrid (2-0) et ont remporté la sixième Ligue des Champions de leur histoire. Le match a été très décevant, malgré un premier but rapide venu d’un penalty de Mohamed Salah, après une main de Moussa Sissoko. Les Spurs se sont réveillés trop tard pour espérer inscrire leur nom au palmarès de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Divock Origi a même fait le break en fin de partie pour le plus grand bonheur des nombreux fans liverpooldiens.