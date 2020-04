Brésil : Kaka évoque la rivalité Messi - C.Ronaldo

Interrogé sur le compte Instagram de la FIFA, l'ancien Ballon d'Or Kaka a déclaré que s'il devait choisir entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, il choisirait l'Argentin.

« Messi et Ronaldo sont dans le Top 5 des plus grands sportifs »

Le Brésilien Kakà est aujourd’hui à la retraite. Joueur, il a connu beaucoup de consécrations et aussi eu quelques privilèges comme celui d’évoluer au côté de Cristiano Ronaldo. Durant ses quatre années passées au Real Madrid, il s'est en effet produit avec celui qui lui a succédé au palmarès du Ballon d’Or (en 2008). Le champion du monde 2002 a beaucoup d’estime pour ce qu’a fait le Portugais tout au long de son parcours.L’ancien stratège de l’AC Milan a fait son choix à l’occasion d’un chat avec les fans effectué sur le compte Instagram de FIFA. À la question laquelle des deux mastodontes il préférait, sa réponse a été la suivante : « J'ai joué avec Cristiano et il est vraiment incroyable, mais je pencherai plus vers Messi. C'est un génie, un pur talent. La façon dont il joue est incroyable ». Tout en louant la Pulga,: « C’est une machine. Et il n’y a pas que sa force physique mais aussi mentale. Il veut toujours gagner et jouer. Pour être le meilleur. Pour moi, c'est la chose la plus incroyable qu'il y a. Dans l'histoire du sport, ils sont définitivement dans le top cinq. Nous sommes très chanceux d'avoir pu les voir tous les deux. »