Brescia : Une offre pour Rolando (ex-OM)

#portadaSPORT | ¡Buenos días! Esta es la portada de SPORT, de este sábado, 24 de agosto con Neymar como protagonista. ¡Que la disfruten!https://t.co/e0Sfl89B3o pic.twitter.com/PLRuHnqOFZ — Diario SPORT (@sport) 24 août 2019

Retour à un échange de joueurs

Dossier Neymar : le Barça prépare une drôle d’offre pour convaincre le PSG https://t.co/1t7dVcn7XW — Foot Mercato (@footmercato) 24 août 2019

On le dit depuis des semaines,ne compte pas se laisser marcher sur les pieds. Le directeur sportif duveut faire de l’institution parisienne un symbole fort et le dossier Neymar est là pour le rappeler. Malgré les envies d’ailleurs du Brésilien, les champions de France se montrent fermes concernant les critères à remplir pour qu’un club obtienne gain de cause : il faut au minimum 222 millions d’euros en cash ou avec l’aide de joueurs pour réussir à faire rompre le PSG. Pour le moment,(60 à 80 millions + Philippe Coutinho ). Le compatriote de Ney parti vers le Bayern Munich, les Blaugrana se retrouvent à imaginer toutes les solutions possibles, en même temps qu’ils voient le clan Neymar mettre la pression.Que ce soit Le Parisien ou Sport, les médias avancent que le meneur du PSG ne cache plus des signes d’impatience concernant son avenir., furieux de la première proposition catalane. Josep Maria Bartomeu lui aurait promis de revoir l’offre à la hausse etcroit savoir quel en est le contenu. Une proposition surréaliste et qui devrait faire sourire Leonardo. D’après le quotidien catalan, le club de Lionel Messi va proposer une somme d’argent plus un joueur pour cet été. Mais ce n’est pas tout puisque,L’objectif étant d’arriver aux 200 millions d’euros réclamés par le club de la Capitale. Après avoir dit non une première fois, le PSG va-t-il accepter un nouveau montage financier ?