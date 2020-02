Brescia : Corini encore remercié

Après 14 titularisations et 2 buts inscrits sous le maillot de Salernitana en deuxième division du Portugal, Joseph Minala a repris une place dans l’effectif de l’équipe première de la Lazio de Rome. Une marque de confiance de la part du staff des Biancocelesti qui serait désormais disposé à donner sa chance au jeune Lion, qui faisait partie du groupe dimanche. C’était à l’occasion de la réception de Spal (5-1), en match comptant pour la 22journée de Serie A. Arrivé à la Lazio en 2013, alors qu’il n’avait que 17 ans, Joseph Minala n’a pas encore vraiment eu l’occasion de mettre son génie en valeur. Après 3 matchs de Serie A, le jeune milieu de terrain camerounais était contraint de faire ses valises pour aller gratter du temps de jeu ailleurs. Tantôt à cause de sa jeunesse, tantôt à cause de la grosse rivalité imposée par des cadres plus matures et plus expérimentés. Prêté pour la plus part du temps en Segunda B, Joseph Minala a pris le temps de faire ses classes à Bari, Latina, puis à Salernitana où il débarque en 2016. Progressivement, le Camerounais a mis ses dirigeants d’accords. La première saison, il dispute 16 matchs en tant titulaire. La saison suivante, le joueur est sur orbite : 36 titularisations et 3 buts en championnat, auréolé par un trophée de meilleur du club cette année-là.Joseph Minala a donc eu le temps de grandir, et de perfectionner son jeu. Il n'est pas le joueur le plus technique ou spectaculaire de sa génération en Italie. Mais, son jeu de tête et son physique imposant en font un redoutable adversaire, à l'image d'un pivot en handball. Précieux par ses conservations et transmissions de balles, Minala s’impose comme un milieu de terrain complet qui peut s’affirmer aussi bien en récupérateur qu’en meneur de jeu. Des atouts, le natif de Yaoundé sait qu’il en a. Et aujourd’hui, il poursuit deux grands rêves : gagner une place de titulaire au sein du Onze type de la Lazio, et intégrer l’équipe nationale du Cameroun dans l’espoir de disputer la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021.