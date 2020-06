Brescia : Balotelli, c’est fini !

'I had to hide in order to play' Samuel Eto'o reveals how his parents did not let him play football https://t.co/YM5NsRvRIp — MailOnline Sport (@MailSport) June 4, 2020

Samuel Eto'o : « Pendant la pandémie, j’ai pensé aux merveilleux souvenirs que le football m’a apportés durant mon enfance. J’ai vécu et respiré le football mais mes parents étaient très durs avec moi. Ils n’ont pas accepté que je joue au football. (...) » (FIFA) pic.twitter.com/hcIMrrrUOG — CFOOT CAMEROUN (@cfootcameroun) June 4, 2020

Pourtant, le Camerounais n'était pas prédestiné à devenir footballeur. Ses parents étaient réticents à l'idée qu'il joue au football Lors d'une interview accordée à FIFA, l’ancien joueur du FC Barcelone et l’Inter Milan a raconté comment il a su convaincre des parents de le laisser jouer au football. « Pendant la pandémie, j'ai pensé aux merveilleux souvenirs que le football m'a apportés durant mon enfance. J’ai vécu et respiré le football mais mes parents étaient très durs avec moi. Ils n'ont pas accepté que je joue au football parce que pour eux, le football était quelque chose que les enfants jouaient s'ils n'allaient pas à l'école. J'allais évidemment à l'école et je n'étais pas un mauvais élève, mais j'avais une passion, c'était le football. Je me souviens très bien un jour où j'ai joué un match dans ma ville et je me suis caché pour aller jouer. Ce que je ne savais pas, c'est que mon père était avec des amis au bar en face du terrain. Tout ce que j'ai fait ce jour-là dans ce match m'a donné la permission de jouer au football librement parce que mes parents ne savaient pas jusqu'à ce moment que je semblais avoir un talent naturel pour le jeu. J'étais le héros de mon quartier après ce match. Ce jour-là, quand je suis rentré chez moi, mon père est arrivé un peu plus tard et m’a dit : "Tu es si bon, j'ai vu ton match aujourd'hui. Je vais parler à ta mère pour que tu puisses continuer à jouer." C'est comme ça qu'il m'a donné l’autorisation de continuer à jouer. J'avais environ 12 ou 13 ans. A partir de ce moment-là, il n'y a plus eu de retour en arrière. J'ai eu la bénédiction de mon père et vous ne pouviez plus m'éloigner de ce terrain de football ni jour ni nuit. De là, il m'a fallu un ou deux ans pour partir en Europe, et ma vie a changé pour toujours.» a confié Eto'o.A lire aussi >> Le Top 5 des meilleurs joueurs africains de l'histoire selon Eto'o