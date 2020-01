Brendan Rodgers (Leicester) très ferme sur le mercato :

Brendan Rodgers, le manager de Leicester, ne veut pas voir de grands chamboulements dans son effectif cet hiver.

Brendan Rodgers veut améliorer son groupe

Le message est limpide, personne ne part, surtout pas les joueurs les plus convoités.alors que Ben Chilwell et James Maddison sont très suivis. «Personne ne partira d’ici si nous ne voulons pas que des joueurs partent. Je pense que nous avons eu quelques demandes de renseignements en termes de prêts pour certains de nos jeunes joueurs. Mais les joueurs dont on parle, et dont on parle toujours, personne ne partira. Nous savons que si nous voulons jouer une compétition européenne la saison prochaine, nous aurons besoin de profondeur, mais janvier est un mois très difficile », a-t-il tonné en conférence de presse.Dans sa course à une qualification pour la Ligue des Champions, Leicester pourrait même recruter en janvier selon Rodgers : «et si ce n’est pas le cas, nous devrons attendre l’été. Comme je l’ai déjà dit, nous sommes dans une très bonne situation, et ne nous ne voulons rien chambouler. Il faut que les joueurs susceptibles d’arriver améliorent la qualité du groupe », a ajouté l'ancien boss de Liverpool.