Bousalem sort Hammam-Sousse de la coupe de Tunisie

Interrogé sur le mercato hivernal, le technicien Allemand a indiqué : "Tout peut arriver dans le foot, mais je n'ai rien demandé. J'adore l'équipe et mes joueurs. J'aime travailler avec eux, on a trouvé une bonne complicité. Ce n'est pas nécessaire que des joueurs partent ou arrivent. Si des joueurs arrivent, pourquoi pas. Mais comme Leonardo l'a dit, il parle de ça, et moi je m'occupe de mes entraînements. Je suis calme avec ça." Et concernant les rumeurs de départ de Cavani et Parades ? "Leo Paredes a joué beaucoup pendant la dernière phase de la saison. Il a montré qu'il était capable d'être un joueur important et d'avoir beaucoup d'influence dans notre jeu. Pour Edi (Cavani), je l'ai déjà dit. C'était dur pour lui d'être blessé. Il a perdu le rythme, les autres ont super bien joué. Mais il est là, dans un bon état d'esprit, et tout le monde doit se préparer de la meilleure façon afin d'être prêt quand on en a besoin. J'ai confiance en eux et je pense qu'ils resteront avec nous. Ce n'est pas nécessaire d'imaginer autre chose", a indiqué l'ex-coach de Dortmund. Tuchel s'est enfin plaint du calendrier trop chargé : "À mon avis, on joue trop et on n'a pas assez de temps pour récupérer. On n'a pas assez de jours libres, et pas non plus suffisamment de jours pour préparer les joueurs afin d'éviter d'éventuelles blessures. On fait tout pour protéger les joueurs, mais honnêtement je pense que des blessures vont arriver. C'est comme ça même si on fait tout pour contrôler. Mais j'espère qu'on arrivera avec Ney et Kylian (Mbappé) en bonne forme parce que ça a une grande influence sur nos performances. Et si on veut gagner dans nos compétitions, l'emporter contre Dortmund aussi, ce sera nécessaire. (...) C'est difficile et il faut trouver le bon compromis."