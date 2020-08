Bournemouth : Aké a signé à Man City

Manchester City ne s'arrête plus. Nathan Aké rejoint ainsi officiellement les Citizens pour 45 millions d'euros.

Aké retrouve un cador de Premier League

Moins de vingt-quatre heures après s’être payé les services de l'ailier espagnol Ferran Torres, Manchester City a recruté un autre élément de qualité.Le coût de l’opération s’élève à 45M€. L’arrière gauche néerlandais s’engage pour une durée de cinq ans avec les vice-champions d’Angleterre.Même s’il n’a que 25 ans, Aké a une très riche expérience de la Premier League anglaise puisqu’il s’y produit depuis huit ans déjà., lui qui a porté par le passé les couleurs de Chelsea. «City a été la meilleure équipe d'Angleterre au cours de la dernière décennie. Venir ici est un rêve pour moi, a-t-il clamé. C'est une équipe de haut niveau, pleine de joueurs de classe mondiale. Partout où vous regardez dans cette équipe, il y a de grands noms avec un pedigree international (…) Pep est un manager admiré dans le monde entier. Ces accomplissements parlent pour lui. Le succès qu’il a eu est incroyable et le style de football qu’il joue me plaît vraiment. »Par l’intermédiaire de son directeur général Txiki Begiristain,« Nathan est un défenseur de qualité. Il était un leader pendant son séjour à Bournemouth, et je suis très heureux que nous ayons réussi à le faire venir ici, a confié le Catalan. Il est fort et rapide, et nous pensons qu’il possède les qualités techniques et intellectuelles nécessaires pour exceller dans la configuration de Pep. Travailler avec cette équipe, qui est pleine de joueurs de classe mondiale, augmentera son niveau, et nous avons hâte de voir ce qu'il peut accomplir ici dans les années à venir. »