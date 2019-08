Boubacar Kamara (OM) a prolongé

Habib

Béye

est en colère et il l’a fait savoir au micro de RFI. Invité de l’émission Radio Football Club, l’ancien international sénégalais, pour terminer l’émission, a poussé un violent coup gueule par rapport aux trophées de l’UEFA et l’absence de

Sadio

Mané

.

Cette semaine, l’UEFA a décerné ses trophées. Van

Djik

a été élu meilleur joueur de la saison par l’UEFA, tandis que Lionel

Messi

s’est vu décerner le trophée de meilleur attaquant de la saison devant

Sadio

Mané

. Ce dernier, malgré une belle saison avec Liverpool, ne figure même pas dans le trio de tête, un scandale pour Habib

Beye

.

« Il est pour moi scandaleux de ne pas voir ces joueurs-là (

Sadio

Mané

et Salah, NDLR) dans les titres majeurs. Je peux déjà vous annoncer, on est au mois de septembre rappelez-vous de cette phrase, on en reparla au mois de janvier lorsque le ballon d’Or sera décerné. On regardera le classement de

Sadio

Mané

et de Salah comparé à ceux des Brésiliens, Français et Anglais ; ce jour, on pourrait considérer que le continent africain est mésestimé. Aujourd’hui, je suis désolé, c’est de la victimisation, mais on part avec cinq (5) étages de retard par rapport à tous ces joueurs-là. Malheureusement, il faut des gens comme moi pour le dénoncer, pas parce que je suis Africain, mais parce que le football a besoin du continent africain pour fournir des joueurs d’exception. Je trouve que ne pas les (

les

Africains, NDLR) voir dans ces trophées majeurs et surtout ne pas les remporter à l’image de

Sadio

Mané

: c’est scandaleux ! », a déclaré Habib

Beye