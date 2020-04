Borussia : Pas de stress sur le futur de Sancho

L'ancien pensionnaire de Toulouse Martin Braithwaite aimerait réussir au FC Barcelone, où il rêve du titre de meilleur buteur.

"Personne ne bosse autant que moi"

Déjà annoncé partant par les médias espagnols et anglais, Martin Braithwaite a l'intention de rester au Barça et même de marquer de son empreinte le club espagnol. Prometteur après avoir participé à trois rencontres avec les Blaugrana, Braithwaite s'est montré ambitieux dans un entretien à la TV danoise : "Je dois être titulaire et meilleur buteur. Lorsque vous jouez pour Barcelone, vous avez tellement d'opportunités de scorer, donc. C'est pour ça que je suis ici. Je n'ai pas encore montré ce que je peux faire. J'ai l'impression d'avoir bien fait, mais je sais que je peux faire encore mieux''.L'ancien toulousain profite du confinement pour travailler dur : «Le plan concocté par le staff du Barça ne représente qu'un tiers de mon entraînement, car j'y ai ajouté beaucoup plus. Je travaille ma vitesse et ma puissance physique. Maintenant, je fais un travail qui est plus basé sur les détails qu'auparavant, donc je reviendrai dans une bien meilleure forme physique. Aujourd'hui, il y a une interruption des compétitions, je vois cela comme un avantage.À mon retour, je serai prêt physiquement et mentalement ».