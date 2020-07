Borussia : Manchester United attend Sancho

Selon les dernières informations des médias anglais, Manchester United serait sur le point de rafler la mise concernant Jadon Sancho.

Un renfort de choix pour Manchester United

Manchester United s’apprête à frapper un énorme coup sur le marché des transferts. Si l’on se fie à ce que rapporte ce samedi le quotidien The Sun, les Red Devils sont en passe de boucler la venue de l’international anglais, Jadon Sancho.Après une longue période de négociations, tout est ficelé entre les deux clubs et il ne resterait plus au joueur qu’à s’entendre avec ses futurs acquéreurs.Si le transfert se concrétise,. Il battra le record du Français Paul Pogba, qui avait été recruté pour 105M€ en 2016. Pour le BVB, en revanche, il ne s’agira pas de la vente la plus importante du club. C’est toujours le Français Ousmane Dembélé qui reste en tête de ce classement puisqu’il avait rapporté 120M€ au Borussia.Beaucoup d’espoirs et d’attentes sont mis d’ores et déjà sur les épaules de Jadon Sancho. Considéré comme l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération et auteur d’une saison 2019/2020 époustouflante (20 buts et 19 passes décisives), l’ancien sociétaire du centre de formation de Man City devrait être d’un grand apport à la formation dirigée par Ole Gunnar Solskjaer.. Les nombreux supporters de l’équipe s’en frottent déjà les mains.