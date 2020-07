Borussia Dortmund : Le remplaçant de Sancho déniché en Ligue 1

Face à la cour assidue de Manchester United envers Jadon Sancho, le Borussia Dortmund pourrait aller recruter en Ligue 1 son remplaçant, Jonathan Ikoné étant une des cibles du club allemand.



Borussia Dortmund have begun preparing for Jadon Sancho’s possible sale to Manchester United by lining up a replacement for the England international, @DuncanCastles reports #MUFC https://t.co/BNjbsR90Qt

— Times Sport (@TimesSport) July 26, 2020

Ikoné, nouvelle pépite de Ligue 1 à Dortmund ?

Le Borussia Dortmund serait-il prêt à faire une nouvelle fois son marché en France ? Le club de la Ruhr pourrait, en effet, être contraint de recruter pour renforcer son secteur offensif dans les semaines à venir. Prêt à tout pour construire à nouveau une équipe à même de défier Manchester City et Liverpool pour le titre en Premier League mais également pour jouer à nouveau les premiers rôles sur la scène européenne, Manchester United pourrait miser gros sur Jadon Sancho. Le jeune international anglais (20 ans) serait la cible d’une offre évaluée à 120 millions d’euros de la part du club propriété de la famille Glazer. Une somme qui, dans le contexte économique actuel, ne laisseraient pas insensibles les dirigeants du BVB. Mais ces derniers, jamais pris au dépourvu, auraient déjà une solution pour compenser le départ du joueur aux onze sélections avec les Three Lions.Et cette solution viendrait de la Ligue 1 et, plus précisément de Lille. En effet, selon une indiscrétion du quotidien britannique Sunday Times, des contacts auraient déjà été noués par le BVB avec le club dirigé par Gérard Lopez concernant Jonathan Ikoné. Le joueur formé au Paris Saint-Germain et passé par Montpellier, arrivé dans le Nord en 2018, serait la cible prioritaire de Lucien Favre afin de pallier le départ possible de Jadon Sancho. Un transfert de Jonathan Ikoné, qui est sous contrat avec le LOSC jusqu’en 2023, serait estimé à 45 millions d’euros. Alors que le club lillois a vu son dossier difficilement accepté par la DNCG, une telle vente serait une bouffée d’air frais bienvenue.