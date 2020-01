Borussia Dortmund : Haaland justifie son choix

Erling Braut Haaland s'est justifié sur son choix de rejoindre le Borussia Dortmund malgré de nombreuses propositions.

Erling Braut Haaland avait surpris son monde en optant pour le Borussia Dortmund alors qu'il était courtisé par Manchester United et le RB Leipzig notamment. L'attaquant norvégien, si prolifique en Ligue des Champions, a été séduit par le discours des dirigeants du BvB : « Ils sont juste venus directement me voir et ont dit: 'Nous avons besoin de toi en attaque dans notre équipe, nous aimons ton style de jeu et nous voulons t'avoir ici'.Je pensais juste que Dortmund et moi ferions un bon couple».: « Mes objectifs ? Je dois mieux connaître les gens, bien m'entraîner avec l'équipe et nous verrons si je suis assez bon, je jouerai et nous n'aurons qu'à voir, étape par étape. Bien sûr, je veux jouer et je sais que j'ai quelque chose à donner à l'équipe. C'est mon objectif principal maintenant d'avoir des objectifs plus petits et de les atteindre et je sais que ce sera bien », a-t-il ajouté au micro de à BVB.TV, via Bundesliga.com.