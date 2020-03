Borussia Dortmund : « Haaland a encore beaucoup à apprendre », selon Favre

L'entraîneur du Borussia Dortmund, Lucien Favre, juge que la marge de progression d’Erling Haaland demeure encore très importante.

« Haaland a perdu beaucoup d’énergie dernièrement »

[/EMBED]Erling Haaland est l’attraction du football européen depuis qu’il s’est engagé en janvier dernier en faveur du Borussia Dortmund. Pour sa toute première expérience dans un grand championnat européen, le Norvégien a tout fait exploser, à commencer par les records de buts et de précocité. Des prestations étincelantes qu’il a même réussi à exporter sur la scène continentale. Le PSG de Thomas Tuchel peut en témoigner. En 8es de finale aller de la Ligue des Champions, le blondinet venu de Salzbourg s’est offert un doublé contre les champions de France.Aujourd’hui, Haaland est sous les feux des projecteurs, et beaucoup d’observateurs n’hésitent pas à le placer au même rang des autres grands goleadors du circuit. Il se murmure aussi que le Real Madrid l’aurait dans son viseur et songe à en faire sa principale gâchette dans le futur. Des bruits qui ont de quoi déboussoler l’intéressé et ce n’est pas vraiment du goût de Lucien Favre, le coach du BVB. Ce dernier a cherché à apaiser les ardeurs générales et rappeler que son joueur n’a pas encore 20 ans et beaucoup de choses à prouver encore.Le technicien suisse s’est exprimé dans une interview à WAZ pour dire que son joueur « doit encore apprendre ». Et parmi les leçons qu’il gagnerait à cerner au plus vite, c’est le fait de ne pas trop se disperser : « Il n'a que 19 ans. Il a beaucoup joué, s’est beaucoup dépensé et a aussi perdu beaucoup d'énergie. Vous l'avez dû le remarquer certainement ». L’ancien coach de Nice joue les protecteurs avec sa star et c’est certainement pourquoi il l’a remis sur le banc lors de la dernière rencontre du championnat. Fera-t-il le même choix ce samedi contre le Borussia M’Gladbach ? Réponse à 17h30.