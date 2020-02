Borussia Dortmund : Des nouvelles de Reus

Une carrière de footballeur ne tient parfois qu'à un fil et le légendaire buteur togolaisen est le parfait exemple. En effet, quatre ans après sa naissance, le petitne marche toujours pas. Sa mère,, chercha par tous les moyens une hypothétique guérison. Médecins, curés, marabouts, déplacements chez tous les guérisseurs que comptait le golfe de Guinée. Rien n'y faisait. Désespérée, la jeune femme se résolut à se tourner vers l'église. Sept jours de prière, de pleurs en ne voyant rien arriver, jusqu'au septième jour. Le jour du miracle. «» a confié l’ex star des Gunners à Arsenal TV en 2009 avant d’ajouter : «Le « miracle footballistique », comme l'appelle, s'est produit il y a plus de trente ans, et depuis, l’idole des Togolais ne s'est plus arrêté de taquiner le ballon rond. Aujourd’hui et à 36 printemps, l’emblématique capitaine desest toujours au sommet de son art. L’actuel avant-centre de Club Olimpia , au, a gravé en lettres d’or son nom dans l’histoire du football africain et mondial grâce à ses prouesses et ses exploits hors-norme. Sacré Ballon d’or africain en, 12e au Ballon d'or FIFA la même année, meilleur joueur africain BBC de l’année en 2007, le génie dea tout gagné et a fait le bonheur des plus grands clubs (Arsenal, Manchester City, Real Madrid, Tottenham). Il a ainsi conquis les cœurs des fans et honoré le continent africain partout où il est passé. Cela valait vraiment la peine de se décider à marcher !