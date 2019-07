Borussia Dortmund : André Schürrle proche du Spartak Moscou, Shinji Kagawa vers Besiktas

🎙💬 Ricardo Carvalho : "Je pense que je pourrait apporter mon expérience au joueurs, notamment aux jeunes"#TeamOM / #MercatOM (@lephoceen) pic.twitter.com/TW7o4yqtQ1 — Rubrique OM ! ⚪Ⓜ️ (@Tazoum61) 27 juillet 2019

Dans une interview accordée au Phocéen, l'ancien défenseur évoque notamment son souvenir lorsqu'il a croisé pour la première fois la route de l'OM. Et il en profite pour faire les louanges d'un ex-grand attaquant Phocéen, Didier Drogba. "La première fois, c'était avec Porto. L'OM, comme Porto, avait une belle équipe. Je me souviens de Didier Drogba, un grand attaquant avec qui j'ai joué par la suite, rembobine Ricardo Carvalho. C'était une grosse surprise. On savait que l'OM était une grande équipe, mais on a été surpris par la qualité de Didier Drogba. Il était jeune, fort physiquement." "C'est une nouvelle expérience pour moi. Je dois m'adapter et apprendre. C'est une invitation de l'équipe technique et du club. C'est un rôle complètement différent. Je pense que je pourrais apporter mon expérience aux joueurs, notamment aux jeunes et il y en a beaucoup ici. On va essayer de mieux connaitre les joueurs qui sont ici pour pouvoir travailler avec eux. (...) Je veux d'abord mieux connaitre les joueurs, les jeunes bien sûr et les autres. Je suis arrivé il y a seulement une dizaine de jours, mais je commence à avoir des échanges avec eux, et pour moi, pour les aider, la première chose c'est de connaitre leurs caractéristiques", a ajouté le Lusitanien.