Borussia Dortmund : Accord global pour Mats Hummels (Bayern Munich)

Selon Sport Bild, le Borussia Dortmund aurait trouvé un accord global pour le transfert de Mats Hummels, le défenseur central du Bayern Munich. Montant du deal : 20 M€ + des bonus.

According to BILD, Borussia Dortmund and Bayern Munich have agreed on a fee worth around 20 million euros + bonuses for Mats Hummels. The player has also agreed personal terms with the club. Announcement 🔜 #BVB pic.twitter.com/uTLdwunQJQ