Bordeaux : Youssouf Sabaly sur la voie de retour !

Auteur d'un triplé face à Bruges, Kylian Mbappé a fini de convaincre le Real Madrid de passer à l'action pour ne faire le prochain Galactique.



Esta en nuestra portada de hoy, viernes 25 de octubre

Mbappé es la obsesión pic.twitter.com/MD9hQyvMCU

— Diario AS (@diarioas) October 24, 2019

Mbappé aussi cher que le dernier Mercato du Real

Des débuts sur le banc de touche. Une entrée en jeu peu après la mi-temps (52eme) puis un triplé en 22 minutes (61eme, 79eme, 83eme) pour sceller la victoire du PSG à Bruges (0-5), mardi soir. Ce n’est pas une nouveauté, le football paraît plus facile pour Kylian Mbappé que pour les autres. Et le champion du monde continue d’impressionner. Notamment ses plus fidèles courtisans. Dans son édition de vendredi, AS consacre sa Une au talent français en parlant d’obsession du Real Madrid pour Kylian Mbappé. En clair, Florentino Perez est décidé à faire de l’ancien Monégasque son prochain « Galactique ». Le quotidien espagnol relaye des changes WhatsApp entre le patron des Merengue et certains de ses plus proches collaborateurs, datant de mardi. « Vous avez vu la performance de Mbappé ? », « En une mi-temps il a réalisé un triplé contre l’équipe qui nous a mis dans les cordes au Bernabeu », C’est la signature qui mettrait les supporters à nos pieds », aurait-il été dit.L’intérêt du club espagnol pour Mbappé n’est pas nouveau mais semble donc s’intensifier. De là à lancer les grandes manœuvres l’été prochain ? Rien ne doit être exclu. Plusieurs facteurs sont évoqués par le journal. Tout d’abord, le prix du joueur. On parle d’une opération qui avoisinerait très certainement les 300 millions d’euros. Une fortune… qui correspond approximativement aux dépenses madrilènes lors du dernier Mercato. Mais deux tiers de ces dépenses ont été réalisés pour des joueurs qui n’ont pas fait leur trou : si Hazard est un titulaire indiscutable, ce n’est pas encore le cas de Jovic (58M€), Militao (50M€), Mendy (48M€) et Rodrygo (45M€). AS met aussi les relations supposées tendues entre le joueur de 20 ans et Thomas Tuchel au centre des débats. Mbappé a fait comprendre qu’il n’avait que peu goûté de démarrer sur le banc mercredi et le quotidien y voit une fissure avec le technicien allemand, supposément amorcée en fin de saison dernière. Autant d’éléments à prendre avec des pincettes. Mais l’intérêt du Real pour Mbappé, lui, semble toujours plus concret, alors que le Real vit un début de saison poussif et pourrait connaître un tournant dans les prochaines semaines.