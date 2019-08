Bordeaux : Un jeune belge rejoint la Gironde

Dans un entretien accordĂ© Ă la radio argentine, la super star du FC Barcelone,, a d’abord rĂ©glĂ© ses comptes avec ses dĂ©tracteurs, trĂšs nombreux dans son pays , pour ensuite rĂ©vĂ©ler sondes meilleurs joueurs du monde actuellement : "", a affirmĂ© le numĂ©ro 10 catalan. A lire aussi >> « Tout ça me gave » : Messi rĂšgle ses comptes ! Exit, donc, son Ă©ternel rival, avec lequela trĂŽnĂ© sur le football ibĂšre pendant plus de neuf ans ? En rĂ©alitĂ©, et si le capitaine de l’n’a pas mentionnĂ© l’ancienne idole du, c’est parce qu’il placedans une autre catĂ©gorie : la sienne. "", a ainsi dĂ©clarĂ© l’homme auxrĂ©alisations sous le maillot du1) Luis Suarez 2) Sergio AgĂŒero 3) Neymar 4) Eden Hzard 5) Kylian MbappĂ©