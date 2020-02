Bordeaux : Rien ne va plus entre Paulo Sousa et son président

Mécontent de voir son rival de toujours gagner encore et encore, un jeune fan de Manchester United a décidé d’écrire une lettre à Jürgen Klopp. Le coach allemand, touché, a décidé de répondre à ce jeune fan avec beaucoup de tendresse.

« Manchester United a de la chance de vous avoir »



Jürgen Klopp received a letter from this 10-year-old Manchester United fan asking them to stop winning games.

Here's how the Liverpool manager responded 👏🤣 pic.twitter.com/nJxSGzuYpr



— FourFourTweet (@FourFourTweet) February 20, 2020

« Liverpool gagne trop de matchs. Si vous en gagnez neuf de plus, vous aurez la meilleure série de victoires de l’histoire du championnat. De nos jours, être un fan d'United est devenu très triste. Faites en sorte de perdre le prochain match. Laissez les autres équipes marquer. J’espère que je vous ai convaincu de ne plus gagner un autre match de championnat ». Ces paroles viennent de Daragh Curley, un jeune fan du Manchester United. Le destinataire ? Jürgen Klopp. Le fan est « fatigué » de voir son club être depuis quelques années devancé par son rival historique. Cependant le jeune Darragh a eu l’immense surprise de recevoir une réponse de Jürgen Klopp.Le coach allemand a décidé d’envoyer sa réponse sous forme de lettre, et le moins que l’on puisse dire c’est que Jürgen Klopp semble avoir été touché par ce jeune fan des Red Devil's :Cher Daragh, Tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir écrit. Je sais que vous ne m'avez pas envoyé bonne chance ou quelque chose comme ça, mais c'est toujours bon d'entendre un jeune fan de football, peu importe son club, alors j’ai apprécié que vous me contactiez. Malheureusement, cette fois, je ne peux pas accéder à votre demande, pas par choix de toute façon. Autant vous voulez que Liverpool perde, mais c'est mon travail de faire tout ce que je peux pour aider Liverpool à gagner, car il y a des millions de personnes dans le monde qui veulent que cela se produise, donc je ne veux vraiment pas les laisser tomber. Heureusement pour vous, nous avons perdu des matchs dans le passé et nous en perdrons à l'avenir parce que le football est comme ça. Le problème est que lorsque vous avez 10 ans, vous pensez que les choses seront toujours comme elles sont maintenant, mais s'il y a quelque chose que je peux vous dire à 52 ans, ce n'est certainement pas le cas. Après avoir lu votre lettre, je pense pouvoir dire sans risque qu'une chose qui ne changera pas est votre passion pour le football et pour votre club. Manchester United a de la chance de vous avoir. J'espère que si nous avons la chance de gagner plus de matchs et peut-être même de récolter encore plus de trophées, vous ne serez pas très déçu, car même si nos clubs sont de grands rivaux, nous partageons également un grand respect mutuel. Pour moi, c'est ça le football. Faites attention et bonne chance, Jürgen Klopp «Une chose est sûre, la cote de sympathie du technicien allemand ne risque pas de chuter avec cette attention accordée par l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund.