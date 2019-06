Bordeaux officialise l’arrivée d’Enock Kwateng, laissé libre par Nantes

Le travail a démarré à Chantilly pour les Eléphants. Sur les 27 convoqués par Kamara Ibrahim, en vue de la première phase de préparation de la CAN 2019 , 23 sont présents en France. Ce 29 mai 2019 , l’Auberge du Jeu Paume de Chantilly s’est mise au couleur de la Côte d’Ivoire. Regroupement des Eléphants oblige. La norme des camps de préparation de la sélection nationale ivoirienne n’a pas changé. Encore des absents. Pour sa première CAN en tant que sélectionneur plein de l’équipe A, Kamara Ibrahim en compte 4 sur les 27 convoqués. Serey Die , Comara Cheick , Wonlo Coulibaly et Ira Tapé manquent, pour l’instant, à l’appel sous le drapeau. Selon des sources, le défenseur de l'ASEC Mimoas Wolo Coulibaly et le portier du FC San Pedro , Ira Tapé Eliezer , sont encore en Côte d'Ivoire pour faute de visa . Quant au défenseur du WAC Maroc , Comara Cheick et Serey Dié du Xamax , disputant respectivement une finale de Ligue des Champions Africaine et un match de barrage retour du championnat Suisse rejoindront le groupe dans le vendredi prochain . Des retards qui pourraient peser dans le choix du 11 qui sera aligné à face aux Comores le 7 juin prochain. Les Eléphants qui finiront leur stage à Abu Dhabi sont logés dans le groupe D de la CAN 2019 en compagnie de l'Afrique du Sud, du Maroc et de la Namibie.