Bordeaux - Nice / Ligue 1 (J27) : Enfin une victoire à domicile pour les Girondins ?

Ce dimanche soir à 21h, l’OL (7e) reçoit Saint-Etienne (15e) pour la clôture de la 27e journée de championnat. Un derby qui promet d’être engagé.

Les stats à connaître (avec Opta) :



Ce sera la 32e confrontation entre les 2 équipes au 21e siècle en Ligue 1 – Lyon domine le bilan sur la période avec 18 succès, contre 6 victoires pour St Etienne et 7 nuls.



Lyon est invaincu lors de ses 5 dernières réceptions de St Etienne en Ligue 1 (3 succès en gardant sa cage inviolée, 2 nuls) – après s’être incliné lors de 2 des 4 précédentes (1 succès, 1 nul)



Lyon n’a remporté qu’un seul de ses 5 derniers matches à domicile en Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites), c’était contre Toulouse le 26 janvier dernier (3-0).



Lyon affiche 37 points après 26 matches de Ligue 1 2019/20, son total le plus faible à ce stade depuis 1996/97 (36, 8e au final).



St Etienne a perdu ses 6 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1, plus longue série en cours et sa plus longue série de revers hors de ses bases dans l’élite depuis novembre 2017janvier 2018 (6 également). L’ASSE n’a plus connu 7 défaites de rang en déplacement en L1 depuis janvier-mai 1996 (8).



St Etienne a encaissé au moins 1 but lors de chacun de ses 12 derniers matches de Ligue 1 (25 au total), sa plus longue série du genre dans l’élite depuis janvier-avril 2009 (14).



Denis Bouanga a trouvé le chemin des filets lors de chacun de ses 2 derniers matches de Ligue 1 (v Brest puis Reims), mais n’a jamais fait la passe de 3 dans sa carrière en L1. Il a d’ores et déjà autant marqué en 24 matches avec St Etienne dans l’élite qu’en 40 avec Lorient puis Nîmes (9)



Après sa victoire en Ligue des Champions face à la Juventus, l'Olympique Lyonnais doit confirmer à domicile face à l'AS-Saint-Etienne. Manquant cruellement de constance depuis le début de la saison, Lyon espère confirmer sa victoire obtenue à Metz (2-0) lors de la dernière journée. Un succès permettrait aux hommes de Rudi Garcia de se rapprocher encore un peu plus des places européennes. Du côté du Forez, la situation devient critique. Saint-Etienne n'a remporté aucun de ses cinq derniers matchs en championnat et n'est plus qu'à deux points de la zone de relégation. Les relations en interne ne sont pas au beau fixe non plus. La semaine dernière, un clash a explosé entre Claude Puel et Stéphane Ruffier. Pour le sanctionner, Puel n'a pas convoqué son gardien lors du dernier match de championnat face à Reims et ne le convoquera pas pour le derby de ce dimanche. Son remplaçant, Jessy Moulin, aura donc l'honneur de disputer l'un des matchs les plus importants de la saison.