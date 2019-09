Bordeaux : Les Ultramarines veulent le départ de Frédéric Longuépée

Les Ultramarines ont publié samedi un communiqué où ils réclament le départ de Frédéric Longuépée, président délégué des Girondins de Bordeaux. « Parce qu’il n’aime pas autant notre club que les affaires juteuses qui sont les siennes, il ne peut pas incarner notre institution. »

« Le club court un grand danger »



Comme indiqué dans leur communiqué, les @ub87 scandent "Longuépée démission" pic.twitter.com/1PTn2UvjVE

— Sud Ouest Girondins (@SO_Girondins) September 28, 2019

DaGrosa sous pression

Les Ultras de Bordeaux et de Saint-Etienne entretiennent une relation privilégiée depuis des années. Pour des raisons différentes, ils réclament chacun le départ de leurs dirigeants. Si les Green Angels et les Indépendantistes stéphanois souhaitent une passation de pouvoir du duo Roland Romeyer - Bernard Caïazzo , les Ultramarines ne veulent pas une vente des Girondins. Mais ils ont affiché clairement leur envie d’un changement au poste de président délégué.Ce dernier réclame même son départ, sous forme de démission ou de licenciement.Une position que les Ultramarines ont détaillé dans un long communiqué publié peu avant la réception du PSG en L1 ce samedi (0-1) , marqué par une grève des encouragements pendant une dizaine de minutes. «Nous demandons aujourd’hui aux propriétaires du club, responsables de sa calamiteuse nomination, que M.Longuépée n’occupe plus le titre de Président délégué. Si nous sommes aussi offensifs, c’est que nous avons pleinement conscience que le club court un grand danger en laissant quelqu’un qui ne l’aime pas profondément le diriger. » Les Ultramarines reprochent à Frédéric Longuépée, ancien de la Fédération française de tennis ou du PSG , d’avoir « tenté de tirer un trait sur plus de 20 années de collaboration entre le Virage Sud et le club ».Ils regrettent aussi sa vision mercantile des Girondins. « Il a, à plusieurs reprises, manqué de respect aux supporters du club, en les rabaissant au rang de sponsor, oubliant qu’un vrai supporter se mérite, mais ne s’achète pas. Il a osé déclarer publiquement – et sans vergogne – que l’« expérience stade » aux Girondins ne tourne pas essentiellement autour du terrain, laissant présager que le sportif ne serait qu’un simple outil au service du développement économique de son « entreprise FCGB ».En effet, les Ultramarines accusent le club de ne pas avoir mis en vente de places dans le Virage pour les matchs contre Metz (2-0) et Brest (2-2), bien que certaines étaient disponibles, pour encourager les spectateurs potentiels à acheter des billets plus coûteux dans d’autres tribunes. Ils en appellent ainsi directement à Joe DaGrosa : « Il s’est engagé à protéger notre club lors de sa reprise, il est temps de le prouver. »