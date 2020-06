Bordeaux : Le nouveau maire demande le départ du président des Girondins

Arthur Melo débarque à la Juventus contre 72 M€ !

🇪🇸 Le Barça officialise le transfert d'Arthur à la Juventus, pour 72 millions d'euros, plus 10 millions d'euros de bonus — RMC Sport (@RMCsport) June 29, 2020

Miralem Pjanic rejoint le FC Barcelone

Achraf Hakimi à l’Inter Milan, ça se précise !

[#Mercato🔁] 🔴 Le directeur sportif de l'Inter, Beppe Marotta, a confirmé que le transfert d'Achraf Hakimi était en très bonne voie ! "La négociation doit encore être finalisée mais nous sommes optimistes." (@SkySport) pic.twitter.com/jk5pN5S7q2 — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) June 28, 2020

L’éternel Buffon rempile avec la Juve, Chiellini aussi !

✍🏼 OFFICIEL : Gianluigi Buffon et Giorgio Chiellini ont prolongé d’une année supplémentaire avec la Juventus, jusqu’en 2021 ! (@juventusfc) pic.twitter.com/lnDUhxivPZ — Juventus FR (@Juve_France) June 29, 2020

Layvin Kurzawa prolonge jusqu'en 2024 au PSG

C’est désormais officiel. Le jeune milieu de terrain international brésilien du FC Barcelone, Arthur Melo (23 ans, 17 sélections), s’est engagé à la Juventus Turin ce mardi contre la coquette somme de 72 millions d’euros. Le joueur va néanmoins achever l'exercice 2019-2020 au sein de son club actuel. « Le FC Barcelone et la Juventus FC ont conclu un accord pour le transfert du joueur Arthur Melo. Le club italien paiera 72 millions d'euros, plus 10 millions d'euros variables. Le joueur restera au FC Barcelone jusqu'à la fin des compétitions officielles de la saison 2019/20 », peut-on lire sur le communiqué publié sur le site du FC Barcelone. Surnommé le "nouveau Xavi" par les médias espagnols, Arthur avait rejoint le Barça lors du mercato estival 2018 en provenance du club brésilien Gremio pour 39 millions d'euros. Sa clause de départ était fixée à 400 millions.Alors qu’Arthur Melo a quitté le Barça pour la Juve, Miralem Pjanic a fait le chemin inverse. Le FC Barcelone a confirmé ce lundi après-midi la signature de l’ancien lyonnais pour un montant qui pourrait atteindre 65 millions d’euros. Pjanic s’est engagé pour les quatre prochaines saisons et son contrat au Barça comprend une clause de libération culminant à 400 millions d’euros. À l’instar d’Arthur, Pjanic poursuivra la campagne actuelle dans son club. A lire aussi >> Juventus Turin : Sarri n'est pas satisfait de Pjanic Après deux ans passés au Borussia Dortmund, Achraf Hakimi est bien parti pour rejoindre un autre grand club européen dès l'actuel mercato d'été. Depuis vendredi dernier, l’international marocain est annoncé avec insistance du côté de l’Inter Milan. Une rumeur parfaitement fondée et c’est la direction nerazzurra elle-même qui l’a affirmé. Ce lundi, Beppe Marotta, le directeur général du club lombard, a certifié que le transfert était en très bonne voie et qu’il n’y avait plus que quelques détails à régler pour finaliser le deal. « Nous sommes en négociations avancées. Maintenant, nous devons conclure l’accord. Cette semaine sera une semaine très importante, je suis optimiste », a-t-il déclaré à Sky Italia.C’est désormais acté. Après plusieurs rumeurs annonçant la prolongation de contrat de Gigi Buffon, le portier italien remplie un an avec la Vieille Dame. Idem pour son collègue défenseur Giorgio Chiellini. La Juve protège ainsi sa défense, puisque cette annonce survient quelques mois après les nouveaux baux offerts à l’arrière central Leonardo Bonucci et au portier Wojciech Szczesny. >> Mercato: la Juventus blinde le contrat de Bonucci Pour rappel, les deux vétérans piémontais Buffon et Chiellini cumulent à eux deux 77 ans d’âge et pas moins de… 1274 apparitions sous la vareuse turinoise. Buffon est d’ailleurs sur le point de soulever son 10e titre de champion d’Italie.C’est officiel. Le latéral gauche du PSG Layvin Kurzawa a paraphé ce lundi une prolongation de contrat avec le club de la Capitale. Kurzawa a signé pour 4 ans de plus et est désormais lié au champion de France jusqu’en 2024. Le défenseur international français avait rallié le PSG en 2015 depuis l’AS Monaco. À l’époque, Paris s’était acquitté de la somme de 23M€ pour acquérir l’homme aux 122 rencontres, 13 buts et 17 passes décisives sous le maillot parisien depuis.